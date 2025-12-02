Şanlıurfa'da inşattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen bir iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir inşaatın ikinci katında çalışan 46 yaşındaki Celal Akıncı, dengesini kaybederek zemine düştü.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralı işçiye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAPILAN MÜDAHALELER SONUÇ VERMEDİ

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akıncı'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Akıncı'nın cenazesi, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndan ailesine teslim edildi. Polis, kazanın nedenini ve sorumlularını belirlemek için soruşturma başlattı.