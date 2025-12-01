İnşaatın beşinci katından düşen işçi yaralandı!

Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde 8 katlı inşaat halindeki bir binada meydana gelen olayda, 5'inci katta iskele üzerinde çalışan Ünal Kayhan, bir anda dengesini kaybetti.

İskeleye tutunmaya çalışan Kayhan, 2'nci kata düşerek yaralandı. Bu sırada durumu fark eden mesai arkadaşları Kayhan'ın yardımına koştu.

İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI!

Çalışma arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kayhan, sedyeye alındı. Bu sırada iş makinesinin ucuna takılan palet, Kayhan'ın düştüğü yere doğru uzatıldı. Kayhan'ın üzerinde olduğu sedye iş makinesinin kepçesine alınarak aşağı indirildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI!

Kayhan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.





