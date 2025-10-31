Giresun’da iş cinayeti! 3'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Giresun’un Dereli ilçesinde çalıştığı inşaatın 3’üncü katından düşen Sinan Türkmen (38), hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra İlçenin Sütlüce Mahallesindeki Atatürk İlköğretim Okulu arkasında bulunan bir inşaatta meydana geldi.
Bir inşaat işçisi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi
3'ÜNCÜ KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
İnşaatı 3’üncü katında çalışan Sinan Türkmen, dengesini kaybederek beton zemine düşüp, ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansla Dereli Devlet Hastanesine kaldırılan Türkmen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Türkmen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp’a kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
