Giresun’da iş cinayeti! 3'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Giresun’da iş cinayeti! 3'üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Giresun’un Dereli ilçesinde çalıştığı inşaatın 3’üncü katından düşen Sinan Türkmen (38), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra İlçenin Sütlüce Mahallesindeki Atatürk İlköğretim Okulu arkasında bulunan bir inşaatta meydana geldi.

Bir inşaat işçisi yüksekten düşerek yaşamını yitirdiBir inşaat işçisi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi

3'ÜNCÜ KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

İnşaatı 3’üncü katında çalışan Sinan Türkmen, dengesini kaybederek beton zemine düşüp, ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansla Dereli Devlet Hastanesine kaldırılan Türkmen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Türkmen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp’a kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Türkiye
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada
Adalet Bakanı'na soru soracaklardı! Gözaltına alınan 5 öğrenci hakkında karar!
Adalet Bakanı'na soru soracaklardı! Gözaltına alınan 5 öğrenci hakkında karar!
Avukat cübbesiyle araç satış videosu çekmişti: Baro o galerici için harekete geçti
Avukat cübbesiyle araç satış videosu çekmişti: Baro o galerici için harekete geçti