Bir inşaat işçisi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 38 yaşındaki Cafer Güçlü, inşaat iskelesinde boya yaptığı sırada 4’üncü kattan düşerek, yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi Mimar Sinan 2’nci Sokak üzerindeki inşaatta 16:30 sıralarında bir inşaat işçisi iskeleden düşerek öldü.

İnşaata işçi olarak çalışan Cafer Güçlü, boya yapmak için çıktığı iskelede, dengesini kaybederek 4’üncü kattan toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Cafer Güçlü’nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

insaatta-boya-yapan-isci-4uncu-kattan-909000-270092.jpg

Güçlü’nün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

