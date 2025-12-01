Bu kez de Bolu'da bir işçiye hava kompresörüyle işkence ettiler
Şanlıurfa Bozova'da bir marangoz atölyesinde çıraklık yapan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, Habib Aksoy tarafından makat bölgesine kompresörle hava verilerek işkence görmüş, ağır yaralanmıştı. Kendirci'nin iç organları hasar görürken bir süre sonra yaşamını yitirmişti.
BU KEZ DE BOLU'DA BİR İŞÇİYE HAVA KOMPRESÖRÜYLE İŞKENCE ETTİLER
Şanlıurfa'daki işkence olayının ardından bu kez de Bolu’nun Göynük ilçesinde bir santralde çalışan Ö.K., iş arkadaşlarının kompresörle makatına hava vermesi sonucu ağır yaralandı.
Kalın bağırsağı patlayan işçi hastanede ameliyata alındı. İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ö.K.'nin patlayan kalın bağırsağına Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan adliyeye sevk edilen zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.