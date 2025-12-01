Bu kez de Bolu'da bir işçiye hava kompresörüyle işkence ettiler

Şanlıurfada makatına hava kompresörü ile hava verilen çırak Muhammed Kendirci hayatını kaybetmişti. Bu kez de Bolu'da bir işçiye hava kompresörüyle işkence ettiler. Kalın bağırsağı patlayan işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.