Bu kez de Bolu'da bir işçiye hava kompresörüyle işkence ettiler

Bu kez de Bolu'da bir işçiye hava kompresörüyle işkence ettiler
Yayınlanma:
Şanlıurfada makatına hava kompresörü ile hava verilen çırak Muhammed Kendirci hayatını kaybetmişti. Bu kez de Bolu'da bir işçiye hava kompresörüyle işkence ettiler. Kalın bağırsağı patlayan işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa Bozova'da bir marangoz atölyesinde çıraklık yapan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci, Habib Aksoy tarafından makat bölgesine kompresörle hava verilerek işkence görmüş, ağır yaralanmıştı. Kendirci'nin iç organları hasar görürken bir süre sonra yaşamını yitirmişti.

BU KEZ DE BOLU'DA BİR İŞÇİYE HAVA KOMPRESÖRÜYLE İŞKENCE ETTİLER

Şanlıurfa'daki işkence olayının ardından bu kez de Bolu’nun Göynük ilçesinde bir santralde çalışan Ö.K., iş arkadaşlarının kompresörle makatına hava vermesi sonucu ağır yaralandı.

Kalın bağırsağı patlayan işçi hastanede ameliyata alındı. İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ö.K.'nin patlayan kalın bağırsağına Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan adliyeye sevk edilen zanlı ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
Türkiye
Hatay’da korkutan yangın! 10 saat boyunca alev alev yandı
Hatay’da korkutan yangın! 10 saat boyunca alev alev yandı
Hava kompresörü ile öldürülen çocuğun annesi isyan etti: Saklanan bir şey mi var?
Hava kompresörü ile öldürülen çocuğun annesi isyan etti: Saklanan bir şey mi var?