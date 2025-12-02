Gaziantep'te feci kaza: Antrenör ile futbolcu öldü

Gaziantep'te feci kaza: Antrenör ile futbolcu öldü
Yayınlanma:
Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otomobildeki Araban Belediyespor futbolcusu Mehmet Çetinpolat ve kaleci antrenörü Tunahan Yiğit hayatını kaybetti.

Gaziantep'te park halindeki bir kamyona çarpan otomobilde bulunan Araban Belediyespor futbolcusu Mehmet Çetinpolat ile takımın kaleci antrenörü Tunahan Yiğit yaşamını yitirdi. Kazada iki kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Araban ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Tunahan Yiğit’in kullandığı, plakası belirlenemeyen otomobil yol kenarında duran kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

otomobil-park-halindeki-kamyona-carpti-1043031-309520.jpg

otomobil-park-halindeki-kamyona-carpti-1043030-309520.jpg

2 KİŞİ ÖLDÜ

Yapılan kontrolde Süper Amatör Lig ekiplerinden Araban Belediyespor’un kaleci antrenörü Yiğit ile futbolcu Çetinpolat’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

25 yaşındaki fenomen feci kazada hayatını kaybetti25 yaşındaki fenomen feci kazada hayatını kaybetti

Cezaevi nakil aracı zincirleme kazaya karıştı! 23 yaralıCezaevi nakil aracı zincirleme kazaya karıştı! 23 yaralı

Araçta bulunan yaralılar H.N.N. ve Ü.D. ambulansla Araban Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Çetinpolat ve Yiğit’in cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Türkiye
7 mutasyonlu H3N2 virüsü için "Türkiye'ye gelmesi an meselesi" uyarısı! Normal gripten çok daha hızlı yayılıyor
7 mutasyonlu H3N2 virüsü için "Türkiye'ye gelmesi an meselesi" uyarısı! Normal gripten çok daha hızlı yayılıyor
Son Dakika | DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Son Dakika | DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması