25 yaşındaki fenomen feci kazada hayatını kaybetti

Yayınlanma:
"Bikegirl" olarak tanınan 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Karen Sofia Quiroz Ramirez, motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Kolombiya'da motosiklet videolarıyla tanınan ve "Bikegirl" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Karen Sofia Quiroz Ramirez, geçirdiği kaza sonucu 25 yaşında hayatını kaybetti.

Kolombiya basınında yer alan bilgilere göre, motosiklet tutkunu fenomen Karen Sofia Quiroz Ramirez, Floridablanca kentinde feci bir kaza geçirdi. Motosikletiyle seyir halindeyken kontrolünü kaybeden Ramirez, önce bir kamyona çarptı.

25-yasindaki-fenomen-feci-kazada-hayatini-kaybetti-2.webp

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç fenomen, ardından başka bir kamyonun altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

SON PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Kolombiya Ulaştırma Yetkilisi Jahir Andres, ilk incelemelere göre kazanın "iki araç arasında şerit değiştirerek ilerleme" nedeniyle yaşandığını belirtti.

25-yasindaki-fenomen-feci-kazada-hayatini-kaybetti-1.webp

Genç fenomenin ölümünün ardından kazadan birkaç saat önce yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Ramirez'in sosyal medya hesabında, "Umarım kaza yapmam, çünkü kask takmıyorum." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

