Yoğun bakımdaki Murat Cemcir için hastaneden açıklama

Ünlü oyuncu Murat Cemcir’in yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti.

2. Sayfa'da yer alan haber göre Murat Cemcir, geçtiğimiz Çarşamba günü evinde rahatsızlandı. Murat Cemcir, ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılarak acil müdahale edilen Cemcir’in, yapılan tetkikler sonucunda iç kanama geçirdiği tespit edildi. Ünlü oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastaneden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Cemcir için "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Ahmet Kural ile birlikte rol aldıkları Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek ve Kardeş Payı gibi projelerle akıllarda yer edinmişti.