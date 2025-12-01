Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı

Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Murat Cemcir'den kötü haber geldi. İç kanama geçirdiği tespit edilen Cemcir'in yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir’den hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Ünlü oyuncunun yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

2. Sayfa'nın özel haberine göre; geçtiğimiz Çarşamba günü evinde rahatsızlanan ünlü oyuncu için ambulans çağrıldı. Murat Cemcir, ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Murat Cemcir’in iç kanama geçirdiği tespit edildi. Ünlü oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

murat-cemcir.webp

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat'ta dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlamıştır.

Ahmet Kural ile birlikte rol aldıkları Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek ve Kardeş Payı gibi projelerle akıllarda yer edinmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

