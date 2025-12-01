Kemal Sunal filmlerinin efsane ismi yoğun bakımda!

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın filmlerinde duyulan “Çarşambayı Sel Aldı”, “Çiçekler Ekiliyor” ve “Dilo Dilo Yaylalar” gibi hafızalara kazınmış birçok melodinin mimarı olan usta müzisyen Zafer Dilek'ten kötü haber geldi.

1944 senesinde Adana’da dünyaya gelen Zafer Dilek, son beş senedir İBB’ye bağlı Yakacık Sanatçı Yaşam Evi’nde kalıyordu.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Ekol TV'den Gamze Şimşek'in haberine göre, bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 81 yaşındaki usta müzisyen, önce Kayışdağı Darülaceze Tıp Merkezi’ne, ardından Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Zafer Dilek, son olarak 2019 yılında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin düzenlediği bir etkinlikte görüntülenmişti.