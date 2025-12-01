Cenk Eren'in sahne kazası: Kendi kaşımı patlattım

Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Cenk Eren, sahnede yaşadığı talihsiz kaza sonucunda kaşını patlattı. Son halinin fotoğrafını paylaşan Eren, kazanın nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, geçtiğimiz Perşembe gecesi düzenlenen “Bir can Bir candır” derneğinin yardım gecesinde sahne almıştı.

Eren, sahnede yaşadığı talihsiz bir anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

cenk-eren.webp

"MİKROFONU ATTIM, KAŞIMI PATLATTIM!"

Sosyal medya hesabından yüzünün son halini paylaşan Cenk Eren, gözündeki morlukla dikkat çekti. Hayranlarını endişelendiren bu görüntünün nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

"Perşembe gece Çapa Pera'da 'Bir can Bir candır' derneğinin gecesinde sahnede son şarkımda mikrofonu yukarı attım, düşerken son anda tuttum ve kendi kaşımı patlattım. Şu an bu durumdayım..."

cenk-eren.jpg

Şarkıcının bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

