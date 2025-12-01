Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu için kritik ameliyat

Yayınlanma:
15 Ağustos'ta üzerine ağaç devrilmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve o tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi gören oyuncu İbrahim Yıldız'ın kritik bir operasyona gireceği öğrenildi.

15 Ağustos günü Kartal'da Orta Mahalle Nur Sokak’ta yaşanan olayda, şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın üzerine düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle ağacın altından çıkarılan Yıldız, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

ibrahim-yildiz-agac.jpg

Tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

27 yaşındaki oyuncunun bugün kritik bir ameliyata alınacağı öğrenildi.

ibrahim-yildiz.webp

"HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK DUAYA İHTİYACI VAR"

Ameliyat öncesinde İbrahim Yıldız'ın yakınları, sevenlerinden destek istedi.

Yapılan açıklamada, genç oyuncunun duaya her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu belirtilerek, "Her zamankinden daha çok duaya ihtiyacı var kara gözlümün" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

