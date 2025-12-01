Mert Demir: Her şey çaycılık ile başladı

Ünlü şarkıcı Mert Demir, müzik dünyasına adım atış hikayesiyle hayranlarını şaşırttı. ‘Hitmakers’ adlı YouTube programına konuk olan Demir, şöhrete uzanan süreci ve mesleğe başlangıcını anlattı.

Demir, şarkıcılıktan önce prodüktörlük yaptığını dile getirdi. Ancak bu sürecin başlangıcı çaycılıkla oldu:

"Prodüktörlük kısmı bende şarkıcılıktan önce gelen bir hikâye. Stüdyoda uzun yıllar çalıştım. Bu, çaycılıkla başlayan bir şeydi. 2013’te başladım, o zaman çay getir götür yapıyordum."

Mert Demir, büyük müzik gruplarının ve tanınmış isimlerin prodüksiyon süreçlerinde bulunduğunu, bu süreçte stüdyo ortamını yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

"MUTLU OLDUĞUM BİR YERDEYDİM"

Ünlü şarkıcı, çaycılık yaptığı dönemde işini severek yaptığını vurguladı ve bu sürecin kendisi için ne kadar öğretici olduğunu anlattı:

"Ben mutlu olduğum bir yerdeydim. O kabloyu takmak, sökmek, gitar çalan birine çay getirmek, onun motivasyonunu yükseltmek, sonra oraya bir sanatçı getirip prodüksiyonunu yapmak, ardından kendi kayıtlarımı yapmak; çok öğretici bir süreçti benim için."

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişkisi hakkında da konuşan ve geçtiğimiz günlerde 2. yıllarını kutladıklarını belirten Mert Demir, bir gününün nasıl geçtiğini ise şöyle anlattı:

"Sabah spora gidiyorum. Sonra kahve alıyorum, iki tane. Bir tane de çiçek alıyorum. Her sabah çiçek götürürüm."