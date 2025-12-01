Ünlü çift Türkiye'yi terk etti! Yeni adresleri belli oldu

Ünlü çift Türkiye'yi terk etti! Yeni adresleri belli oldu
Yayınlanma:
Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz, çocuklarının eğitimi için radikal bir karar alarak Türkiye'den taşındı.

Ünlü oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, radikal bir karara imza attı.

2019 yılında Barselona'da dünyaevine giren ve evliliklerini Vina (6) ile Rika (1) adını verdikleri iki çocuklarıyla taçlandıran çift, çocuklarının eğitimi için yepyeni bir sayfa açarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.

muge-boz-caner-erdeniz-cocuklari.webp

Esra Ronabar veda etti! "Her güzel şeyin bir sonu vardır"Esra Ronabar veda etti! "Her güzel şeyin bir sonu vardır"

İSTANBUL'DAKİ EVİ TAMAMEN KAPATMADILAR

Londra'yı yeni yaşam merkezi olarak belirleyen çift, İstanbul'daki evlerini ise tamamen kapatmadı. Boz ve Erdeniz'in iş projeleri ve anlaşmaları için ara sıra Türkiye'ye gelmeye devam edeceği belirtildi.

muge-boz-caner-erdeniz.webp

Fanların hedefindeki ünlü oyuncu konuştu: Ben onun kadar sabırlı olamazdımFanların hedefindeki ünlü oyuncu konuştu: Ben onun kadar sabırlı olamazdım

Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin bu kararı, son dönemde Şahan Gökbakar ve İnci Türkay gibi pek çok ünlü ismin yaşamayı tercih ettiği Londra'ya olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un da aynı şehirde ev aldığı iddia edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
Magazin
Mert Demir: Her şey çaycılık ile başladı
Mert Demir: Her şey çaycılık ile başladı
Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu: Oteller doldu taştı
Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu: Oteller doldu taştı