Ünlü çift Türkiye'yi terk etti! Yeni adresleri belli oldu

Ünlü oyuncu Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, radikal bir karara imza attı.

2019 yılında Barselona'da dünyaevine giren ve evliliklerini Vina (6) ile Rika (1) adını verdikleri iki çocuklarıyla taçlandıran çift, çocuklarının eğitimi için yepyeni bir sayfa açarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.

İSTANBUL'DAKİ EVİ TAMAMEN KAPATMADILAR

Londra'yı yeni yaşam merkezi olarak belirleyen çift, İstanbul'daki evlerini ise tamamen kapatmadı. Boz ve Erdeniz'in iş projeleri ve anlaşmaları için ara sıra Türkiye'ye gelmeye devam edeceği belirtildi.

Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin bu kararı, son dönemde Şahan Gökbakar ve İnci Türkay gibi pek çok ünlü ismin yaşamayı tercih ettiği Londra'ya olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un da aynı şehirde ev aldığı iddia edilmişti.