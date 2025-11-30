Esra Ronabar veda etti! "Her güzel şeyin bir sonu vardır"

İkinci sezonuyla ekrana gelmeye devam eden Sahipsizler dizisinin hayranlarını üzecek bir ayrılık gerçekleşiyor.

Dizinin yönetmeni Cem Karcı, dün akşam dizide Firuze karakterine hayat veren ünlü oyuncu Esra Ronabar'ın düzenlediği “Sofrada Hikâye Var” etkinliğinde ayrılık haberini verdi.

"BU HAFTA ESRA HANIM'A VEDA EDECEĞİZ"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ronabar'ın diziye veda ettiğini söyleyen Cem Karcı, ayrılığı şu sözlerle ifade etti:

"Bu hafta Esra Hanım'a veda edeceğiz. Keyifli bir yolculuk oldu. Yıllar sonra tekrar bir araya geldik. Çok keyifliydi ama her güzel şeyin bir sonu vardır."

Esra Ronabar ise projede geçirdiği zaman için mutluluğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sahipsizler'de çok güzel bir enerjiyle karşılandım. Cem Karcı'nın setleri hep çok keyifli olur. Çok güzeldi. Oyuncu arkadaşlarım da öyle... Kırmızı Oda'dan sonra tekrar Cem Karcı'yla çalışmak nasip oldu. İnşallah yenilerine..."