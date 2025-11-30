Uzak Şehir adlı dizide İpek karakterine hayat veren ünlü oyuncu Çağla Şimşek, oynadığı karaktere sahip çıktı. Ünlü oyuncu, dizide Zerrin’le (Dilin Döğer) Kaya’nın (Atakan Özkaya) birbirlerine olan aşklarını bilmesine rağmen Kaya’dan vazgeçmeyen İpek’i haklı bulduğunu söyledi.

Zerrin–Kaya hayranlarının hedefinde olan Şimşek "İpek içi dışı bir kadın. Ne hissediyorsa gösteriyor. Tuttuğunu koparan, aşkı bulmuşken kaybetmek istemeyen, pes etmeyen bir karakter" diye konuştu.

Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu: Oteller doldu taştı

"GELDİĞİM AN BEYNİM SESSİZLEŞİYOR"

Çağla Şimşek, İpek için "Ona bir dost tavsiyesi verecek olsam, böyle devam etmesini ve onu takdir ettiğimi söylerdim. Sanırım ben onun kadar sabırlı olamazdım" dedi.

Diziye ev sahipliği yapan Mardin’i ‘Muazzam bir şehir’ olarak tanımlayan ünlü oyuncu, "Geldiğim an beynim sessizleşiyor. Tarihi dokusu bana çok iyi geliyor ve işime odaklanmamı sağlıyor" sözleriyle orada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

Kıraç'ın ekibini taşıyan otobüse çarptı: 3 kişi yaralandı

"HENÜZ BİRİNE ÂŞIK OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Bir derginin kasım sayısına kapak olan 23 yaşındaki oyuncu, Uzak Şehir’de İpek’in Kaya’ya duyduğu aşktan yola çıkılarak kendisine yöneltilen aşk sorusuna da cevap verdi. Ünlü oyuncu, aşka bakışını şu sözlerle ifade etti:

"Aşk olmazsa olmazdır. Sadece ikili ilişkide değil; inanç, iş, aile, hepsinde. İlişki konusuna gelirsek, henüz birine âşık olduğumu düşünmüyorum."

AyNa yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D’de.