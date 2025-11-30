Fanların hedefindeki ünlü oyuncu konuştu: Ben onun kadar sabırlı olamazdım

Fanların hedefindeki ünlü oyuncu konuştu: Ben onun kadar sabırlı olamazdım
Yayınlanma:
Uzak Şehir'de İpek karakterine hayat veren ve bazı fanların hedefi haline gelen Çağla Şimşek, konu hakkında konuştu.

Uzak Şehir adlı dizide İpek karakterine hayat veren ünlü oyuncu Çağla Şimşek, oynadığı karaktere sahip çıktı. Ünlü oyuncu, dizide Zerrin’le (Dilin Döğer) Kaya’nın (Atakan Özkaya) birbirlerine olan aşklarını bilmesine rağmen Kaya’dan vazgeçmeyen İpek’i haklı bulduğunu söyledi.

Zerrin–Kaya hayranlarının hedefinde olan Şimşek "İpek içi dışı bir kadın. Ne hissediyorsa gösteriyor. Tuttuğunu koparan, aşkı bulmuşken kaybetmek istemeyen, pes etmeyen bir karakter" diye konuştu.

uzak-sehirin-yildizi-cagla-simsekten-ask-itirafi-10.jpg

Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu: Oteller doldu taştıÜnlülerin yılbaşı programı belli oldu: Oteller doldu taştı

"GELDİĞİM AN BEYNİM SESSİZLEŞİYOR"

Çağla Şimşek, İpek için "Ona bir dost tavsiyesi verecek olsam, böyle devam etmesini ve onu takdir ettiğimi söylerdim. Sanırım ben onun kadar sabırlı olamazdım" dedi.

Diziye ev sahipliği yapan Mardin’i ‘Muazzam bir şehir’ olarak tanımlayan ünlü oyuncu, "Geldiğim an beynim sessizleşiyor. Tarihi dokusu bana çok iyi geliyor ve işime odaklanmamı sağlıyor" sözleriyle orada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

uzak-sehirin-yildizi-cagla-simsekten-ask-itirafi-5.jpg

Kıraç'ın ekibini taşıyan otobüse çarptı: 3 kişi yaralandıKıraç'ın ekibini taşıyan otobüse çarptı: 3 kişi yaralandı

"HENÜZ BİRİNE ÂŞIK OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Bir derginin kasım sayısına kapak olan 23 yaşındaki oyuncu, Uzak Şehir’de İpek’in Kaya’ya duyduğu aşktan yola çıkılarak kendisine yöneltilen aşk sorusuna da cevap verdi. Ünlü oyuncu, aşka bakışını şu sözlerle ifade etti:

"Aşk olmazsa olmazdır. Sadece ikili ilişkide değil; inanç, iş, aile, hepsinde. İlişki konusuna gelirsek, henüz birine âşık olduğumu düşünmüyorum."

AyNa yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D’de.

Kaynak:DHA

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Magazin
Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu: Oteller doldu taştı
Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu: Oteller doldu taştı
Kıraç'ın ekibini taşıyan otobüse çarptı: 3 kişi yaralandı
Kıraç'ın ekibini taşıyan otobüse çarptı: 3 kişi yaralandı
Kenan İmirzalıoğlu'nun Afra Saraçoğlu'yla görüntüsü ortaya çıktı
Kenan İmirzalıoğlu'nun Afra Saraçoğlu'yla görüntüsü ortaya çıktı