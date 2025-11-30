Ünlülerin yılbaşı programı belli oldu: Oteller doldu taştı

KKTC ve Antalya'daki oteller, bu yıl çarşamba akşamına denk gelmesi nedeniyle yılbaşı programlarını, resmi tatil olan 1 Ocak Perşembe'yi hafta sonu ile birleştirerek, 3 veya 4 gece olarak planladı.

Bu yılbaşında sanatçıların en yoğun konser programları KKTC'deki otellerde planlanıyor. Onu Antalya'daki oteller takip ediyor. Birçok otelde hem yerli hem de yabancı sanatçıların konserleriyle yeni yıla girilecek. Ayrıca Sapanca, Afyonkarahisar, Sarıkamış gibi tatil merkezleri de yılbaşı tatilinde öne çıkıyor.

160 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Antalya'da bu yılbaşı programında Özcan Deniz, Ebru Gündeş, Cenk Eren, Candan Erçetin, Berkay, Murat Dalkılıç ve Derya Bedavacı gibi isimler sahne alacak.

Ünlü sanatçıların sahneye çıkacağı bazı otellerde rezervasyonlar doldu. Özcan Deniz, Ebru Gündeş ve Cenk Eren'in sahneye çıkacağı otelde 31 Aralık- 3 Ocak 3 gece için en düşük fiyat iki kişi için 77 bin TL'den başlayıp oda seçeneğine göre 160 bin TL'ye kadar çıkıyor.

TÜM ODALAR ŞİMDİDEN DOLDU

KKTC'de bazı otellerde tüm odalar şimdiden doldu ve rezervasyonlar kapatıldı. Tarkan'ın sahneye çıkacağı otelde, tüm odalar dolu görünüyor. KKTC'de sahneye çıkacak ünlüler şöyle; Tarkan, Derya Uluğ (2 gece), Melek Mosso, Işın Karaca, Mahsun Kırmızıgül, Hadise, Zeynep Bastık, Gülşen, Ümit Yaşar, Nükhet Duru, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, İrem Derici, Koray Avcı.

Afyonkarahisar'da Oğuzhan Koç ve Hande Ünsal, Sarıkamış'ta Fedon ve Sapanca'da Bülent Serttaş ile Ferhat Göçer sahneye çıkacak.