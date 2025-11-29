Herkes Ajda Pekkan'ın villasını konuşuyor!

Ünlüler dünyası, şarkıcı Ajda Pekkan'ın Bodrum-Çamlıköy'de tadilatı yeni biten 4 katlı, 6 odalı süper lüks villasını konuşuyor. Süperstar villanın tadilatı ve dekorasyonu için bugüne kadar 30 milyon TL harcandığı öğrenildi.

Kariyeri, sahne enerjisi ve özel hayatıyla her zaman ilgi odağı olan Süperstar Ajda Pekkan, bu kez Bodrum-Çamlıköy'deki yeni villasıyla magazin gündemine oturdu.

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre, Pekkan'ın 4 katlı ve 6 odalı süper lüks villasının tadilat ve dekorasyon süreci tam 4 yıl sürdü ve bugüne kadar yapılan harcama 30 milyon TL'yi buldu.

Pekkan'ın lüks zevkini yansıtan villada, tüm katlar, odalar, mutfak, banyolar ve havuz yıktırılarak yeniden yapıldı. Dekorasyonda siyah-gri renkler ağırlıklı olarak kullanılırken, mobilyaların özel tasarım olduğu ve Uzak Doğu felsefesi Feng Şui'ye göre yerleştirildiği belirtildi.

KOMŞUSU EBRU GÜNDEŞ

Ajda Pekkan'ın artık yılın yarısını bu yeni evinde geçireceği öğrenildi. Villanın bulunduğu bölgede Pekkan'ın yan komşusunun da yazları Bodrum'a gelen şarkıcı Ebru Gündeş olduğu ortaya çıktı.

Pekkan'ın bu lüks villayı 2013 yılında bir reklamdan ücret almak yerine, reklam karşılığı kendisine verilmesi üzerine edindiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

