İrem Derici ifade verdi: Benim kafam hasta öpüyorum sizi

Yayınlanma:
İrem Derici, ünlülere yönelik uyuşturucu madde kullanma soruşturması kapsamında ifade verdi. Rutin kapsamında ifade verdiğini belirten ünlü şarkıcı "Çok güzelim diye dava açmışlar" diyerek gazetecilere "Benim kafam hasta öpüyorum" şeklinde konuştu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında teste tabi tutulan ünlü şarkıcı İrem Derici, Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

İfade öncesi gazetecilere konuşan ünlü şarkıcı, "Çok güzelim diye dava açmışlar" diyerek "Benim kafam hasta öpüyorum sizi" şeklinde konuştu.

ÜNLÜLERE UYUŞRUTUCU OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim Çarşamba günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

Buradaki işlemleri tamamlanan isimler gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aralarında şarkıcı oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu isimlerden Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındı. 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İREM DERİCİ İFADE VERDİ

Uyuşturucu testi tıbbi ilaç kullanması sebebiyle pozitif çıkan İrem Derici ise ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi; Derici savcılığa ifade verdi.

Evrim Akın iddialara ağlayarak yanıt verdi: Oturduğum koltuktan kalkamıyorumEvrim Akın iddialara ağlayarak yanıt verdi: Oturduğum koltuktan kalkamıyorum

"BENİM KAFAM HASTA"

Açıklama yapan İrem Derici, "Çok güzelim diye dava açmışlar, ifade vermeye giriyorum. Dosyayı kapatmaya geldik, sonuçlarımız tertemiz çıktı. Prosedür olduğu için geldik. Grip olana 'Niye antibiyotik alıyorsunuz' diye soruyor musunuz; benim de kafam hasta" dedi.

Derici'nin avukatı ise işlemin rutin bir uygulama olduğunu kolluk kuvvetlerine verilen ifadenin tekrarlanacağını belirtti.

Kaynak:DHA

