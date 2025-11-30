Kıraç'ın ekibini taşıyan otobüse çarptı: 3 kişi yaralandı

Uşak'ta şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüse arkadan bir otomobil çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Uşak’ta, şarkıcı Kıraç’ın orkestra ekibini taşıyan otobüse arkadan bir otomobilin çarpması sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Gazi Bulvarı'nda seyir halinde olan 36 yaşındaki M.A. yönetimindeki 34 CVG 008 plakalı otomobil, aynı bulvardan Günsazak Caddesi’ne dönmeye çalışan 27 yaşındaki A.Ç. idaresindeki 34 VTT 39 plakalı otobüse arkadan çarptı.

aa-20251130-39848576-39848574-usakta-otobuse-arkadan-carpan-otomobildeki-3-kisi-yaralandi.jpg

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Adana'da talihsiz kaza: Önce traktör ardından kamyon çarptı! Otomobil sürücüsünün durumu ağırAdana'da talihsiz kaza: Önce traktör ardından kamyon çarptı! Otomobil sürücüsünün durumu ağır

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki S.T. (26) ve Y.O. (28) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

aa-20251130-39848576-39848572-usakta-otobuse-arkadan-carpan-otomobildeki-3-kisi-yaralandi.jpg

1 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Y.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan otobüsün, kentte konser veren şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini konaklayacakları otele götürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

