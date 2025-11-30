Kıraç'ın ekibini taşıyan otobüse çarptı: 3 kişi yaralandı
Uşak’ta, şarkıcı Kıraç’ın orkestra ekibini taşıyan otobüse arkadan bir otomobilin çarpması sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Gazi Bulvarı'nda seyir halinde olan 36 yaşındaki M.A. yönetimindeki 34 CVG 008 plakalı otomobil, aynı bulvardan Günsazak Caddesi’ne dönmeye çalışan 27 yaşındaki A.Ç. idaresindeki 34 VTT 39 plakalı otobüse arkadan çarptı.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki S.T. (26) ve Y.O. (28) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
1 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Y.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan otobüsün, kentte konser veren şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini konaklayacakları otele götürdüğü öğrenildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)