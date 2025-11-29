Adana'da talihsiz kaza: Önce traktör ardından kamyon çarptı! Otomobil sürücüsünün durumu ağır

Adana'da talihsiz kaza: Önce traktör ardından kamyon çarptı! Otomobil sürücüsünün durumu ağır
Yayınlanma:
Adana’nın Kozan ilçesinde kamyon, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan–Adana kara yolu Tırmıl mevkisinda meydana geldi.

Maltepe'de zincirleme kaza! 4 kişi yaralandıMaltepe'de zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı

TRAKTÖR OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI

Kozan istikametinden Adana yönüne giden İbrahim G. yönetimindeki 01 ACK 743 plakalı traktör, aynı yönde ilerleyen Şükrü B. idaresindeki 01 CD 96 plakalı otomobile arkadan çarptı.

SAVCURLAN OTOMOBİL ARKADAN GELEN KAMYON İLE ÇARPIŞTI

Savrulan otomobil, arkadan gelen İsa Y. yönetimindeki 01 AJU 130 plakalı kamyon ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü B. ile yanında bulunan Ayten B., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Şükrü B., Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken, Ayten B.’nin tedavisi Kozan Devlet Hastanesi’nde sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Türkiye
Erzurum'da doğal gaz sızıntısı kenti alarma geçirdi: Önceki gün patlama olmuştu
Erzurum'da doğal gaz sızıntısı kenti alarma geçirdi: Önceki gün patlama olmuştu
Berber dükkanı kan gölüne döndü: 3'ü ağır 7 yaralı
Berber dükkanı kan gölüne döndü: 3'ü ağır 7 yaralı
Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı: 9 yaralı
Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı: 9 yaralı