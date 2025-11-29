Maltepe'de zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Maltepe Büyükbakkalköy Yolu'nda yaşandı. Yolda seyir halinde olan 34 FD 2133 plakalı panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 4 araç birbiriyle çarpıştı.

Yoğun siste zincirleme kaza: 5 yaralı

Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada 4 kişinin yaralandığını belirledi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

PANELVAN SÜRÜCÜSÜNÜN ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan kazada yaralanan panelvan sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu iddia edildi.