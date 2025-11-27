Yoğun siste zincirleme kaza: 5 yaralı
Yayınlanma:
Çorum'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Çorum'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Bursa-Yalova yolunda zincirleme kaza: 1 ölü!
YOĞUN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞMESAFESİ DÜŞTÜ: 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Kaza, sabah saatlerinde İskilip–Çorum yolu Osmancık yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce 5 araç birbirine girdi.
ARAÇLARDAKİ 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçlardaki İdris K., Hatun K., Uğur D., Tunahan Y. ve Refika K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli