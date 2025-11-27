Yoğun siste zincirleme kaza: 5 yaralı

Çorum'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

YOĞUN SİS NEDENİYLE GÖRÜŞMESAFESİ DÜŞTÜ: 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, sabah saatlerinde İskilip–Çorum yolu Osmancık yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşünce 5 araç birbirine girdi.

ARAÇLARDAKİ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlardaki İdris K., Hatun K., Uğur D., Tunahan Y. ve Refika K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor