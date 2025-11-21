Bursa-Yalova yolunda zincirleme kaza: 1 ölü!

Bursa-Yalova yolunda zincirleme kaza: 1 ölü!
Yayınlanma:
Bursa-Yalova yolu Osmangazi kesiminde, dört servis minibüsü ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Sezai Çapar (43) hayatını kaybederken, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Dürdane mevkisinde, Bursa-Yalova yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası bir kişinin ölümüne ve 13 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gemlik’ten Bursa istikametine giden 4 servis minibüsü ile 16 GE 363 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen nedenle çarpışmasıyla yaşandı.

bursa.jpg

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü Sezai Çapar (43) maalesef olay yerinde hayatını kaybetti. Servis minibüslerinde bulunan 13 kişi ise kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra çevredeki hastanelerde tedavi altına alındılar. Sezai Çapar’ın cansız bedeni de olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi! Mansur Yavaş çileden çıktı: Bağırma lanBelediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi! Mansur Yavaş çileden çıktı: Bağırma lan

Kaza nedeniyle Bursa-Yalova yolu tek yönlü trafiğe kapandı ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirirken, araçların kaldırılması ve belediye ekiplerinin yol temizleme çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

