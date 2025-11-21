Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi! Mansur Yavaş çileden çıktı: Bağırma lan

Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi. Bazı meclis üyelerinin masalara vurması üzerine ABB Başkanı Mansur Yavaş, oturuma ara verdi. AKP ve MHP sıralarından gelen sesler üzerine ise Yavaş, “Bağırma lan, ne bağırıyorsun?” diyerek tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin son oturumunda tansiyon yükseldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı meclis üyelerinin masalara vurması üzerine, “Masaya vurmayın, masaya vuranlar geçen hafta burayı terk ediyordu” ifadelerini kullandı ve oturuma ara verdi.

Mansur Yavaş'tan iddianame tepkisiMansur Yavaş'tan iddianame tepkisi

“BAĞIRMA LAN! NE BAĞIRIYORSUN?”

Verilen aranın ardından devam eden görüşmelerde AKP ve MHP sıralarından yükselen seslere tepki gösteren Yavaş, “Bağırma lan! Ne bağırıyorsun” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

mansur-yavas.jpg

“OTOBÜS ALIP ANKARA HALKINI BEDAVA TAŞIYACAĞIM”

Toplantı sırasında ABB, ASKİ ve EGO’nun 2026 bütçe görüşmeleri yapıldı. Mansur Yavaş, hem başkentin yıllardır çözülemeyen altyapı sorunlarını hem de artan nüfus ve trafik yükünü anlatarak deprem endişesiyle Ankara’ya yönelen göçün trafiği ağırlaştırdığını ifade etti.

Yavaş, buna karşı radikal bir çözüm hazırladıklarını ifade ederek bütçe imkânı sağlandığında ulaşımda “devrim” niteliğinde bir adım atacaklarını, trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşımayı daha cazip hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mansur Yavaş CHP'nin Kilis mitingi öncesi Gaziantep’te esnafla buluştuMansur Yavaş CHP'nin Kilis mitingi öncesi Gaziantep’te esnafla buluştu

Yavaş, "Allah nasip ederse, bütçemiz uygun hale gelirse Ankara halkına bir müjdem var: 1000 yeni otobüs alıp, Ankara halkını bedava taşıyacağım. Trafiği ancak böyle çözeriz. Bolca otobüs almamız gerekiyor, altyapıyı yapabilirsek halkı bedava taşıyarak trafiği rahatlatacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!