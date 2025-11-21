Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi! Mansur Yavaş çileden çıktı: Bağırma lan

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin son oturumunda tansiyon yükseldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bazı meclis üyelerinin masalara vurması üzerine, “Masaya vurmayın, masaya vuranlar geçen hafta burayı terk ediyordu” ifadelerini kullandı ve oturuma ara verdi.

Mansur Yavaş'tan iddianame tepkisi

“BAĞIRMA LAN! NE BAĞIRIYORSUN?”

Verilen aranın ardından devam eden görüşmelerde AKP ve MHP sıralarından yükselen seslere tepki gösteren Yavaş, “Bağırma lan! Ne bağırıyorsun” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

“OTOBÜS ALIP ANKARA HALKINI BEDAVA TAŞIYACAĞIM”

Toplantı sırasında ABB, ASKİ ve EGO’nun 2026 bütçe görüşmeleri yapıldı. Mansur Yavaş, hem başkentin yıllardır çözülemeyen altyapı sorunlarını hem de artan nüfus ve trafik yükünü anlatarak deprem endişesiyle Ankara’ya yönelen göçün trafiği ağırlaştırdığını ifade etti.

Yavaş, buna karşı radikal bir çözüm hazırladıklarını ifade ederek bütçe imkânı sağlandığında ulaşımda “devrim” niteliğinde bir adım atacaklarını, trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşımayı daha cazip hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yavaş, "Allah nasip ederse, bütçemiz uygun hale gelirse Ankara halkına bir müjdem var: 1000 yeni otobüs alıp, Ankara halkını bedava taşıyacağım. Trafiği ancak böyle çözeriz. Bolca otobüs almamız gerekiyor, altyapıyı yapabilirsek halkı bedava taşıyarak trafiği rahatlatacağız" ifadelerini kullandı.