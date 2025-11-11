Mansur Yavaş'tan iddianame tepkisi

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan 3.742 sayfalık iddianameye ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alındıktan sonra 23 Mart’ta tutuklanmıştı. 237 gün boyunca iddianame hazırlanmadan Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutulan İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 bin 900 sayfalık bir iddianame hazırladı.

105'i tutuklu 402 kişinin suçlandığı iddianamede İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddianameye tepki gösterdi.

"BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİNİN SUÇ UNSURU SAYILDI"

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum.

Bence en kestirme cevabı halk versin ve duruşmalar canlı yayınlansın.

Hukukun görevi, siyasi rekabetin aracı olmak değil, adaleti sağlamaktır.

İnanıyoruz ki er ya da geç gerçek ortaya çıkacak, adalet yerini bulacaktır.

Arkadaşlarımızın, adil bir yargılama sürecinin ardından, başları dik bir şekilde görevlerine döneceklerine yürekten inanıyoruz."

