İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gözaltına alındıktan sonra 23 Mart’ta tutuklanmıştı. 237 gün boyunca iddianame hazırlanmadan Silivri (Marmara) Cezaevi’nde tutulan İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 bin 900 sayfalık bir iddianame hazırladı.

Son Dakika | Özel'den iddianame tepkisi: Darbecilerin siyasete muhtırası

105'i tutuklu 402 kişinin suçlandığı iddianamede İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddianameye tepki gösterdi.

"BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİNİN SUÇ UNSURU SAYILDI"

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsen pek çok dava dosyası gördüm ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir iddianameye ilk kez rastlıyorum.

Bence en kestirme cevabı halk versin ve duruşmalar canlı yayınlansın.

Hukukun görevi, siyasi rekabetin aracı olmak değil, adaleti sağlamaktır.

İnanıyoruz ki er ya da geç gerçek ortaya çıkacak, adalet yerini bulacaktır.

Arkadaşlarımızın, adil bir yargılama sürecinin ardından, başları dik bir şekilde görevlerine döneceklerine yürekten inanıyoruz."