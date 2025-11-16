Mansur Yavaş CHP'nin Kilis mitingi öncesi Gaziantep’te esnafla buluştu

Mansur Yavaş CHP'nin Kilis mitingi öncesi Gaziantep’te esnafla buluştu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti, "Kilis bizim kardeş şehrimiz, işbirliğimizi geliştireceğiz" dedi.

Yavaş, CHP'nin, Kilis'te düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu. Esnafı ziyaret eden, hayırlı işler dileyen Yavaş, vatandaşlarla da sohbet etti.

KİLİS İLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Yavaş, "Kilis bizim kardeş şehrimiz, iş birliği protokolü yapmıştık. Hem mitinge geldik hem yapılan çalışmaları yerinde görüp daha nasıl bir iş birliği yapabiliriz onları kararlaştıracağız" dedi. Başkan Yavaş, Kilis'te yapılacak mitingin kalabalık olmasını beklediklerini de söyledi.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ YOĞUN OLDU

Gaziantep esnaf ziyareti sırasında vatandaşların ve esnafın ilgisiyle karşılanan Mansur Yavaş, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yavaş'a ziyaretleri sırasında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de eşlik etti.

Kaynak:ANKA

