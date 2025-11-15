İmamoğlu'ndan Kilis mitingine Nazım Hikmet'li çağrı

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin pazar günü düzenleyeceği Kilis mitingi için yurttaşlara çağrı yaptı. İmamoğlu 70'inci kez düzenlenecek miting için yaptığı çağrıda Nazım Hikmet Ran'ın dizelerine yer verdi.