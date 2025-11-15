İmamoğlu'ndan Kilis mitingine Nazım Hikmet'li çağrı

Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin pazar günü düzenleyeceği Kilis mitingi için yurttaşlara çağrı yaptı. İmamoğlu 70'inci kez düzenlenecek miting için yaptığı çağrıda Nazım Hikmet Ran'ın dizelerine yer verdi.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 70'incisini pazar günü Kilis'te düzenleyecek.

Saat 16.00'da Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingte CHP Lideri Özgür Özel'in de kritik açıklamalarda bulunması bekleniyor.

İMAMOĞLU'NDAN 70'İNCİ MİTİNGE NAZIM'LI DAVET

Katılımın yoğun olacağı düşünülen miting için tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda Nazım Hikmet Ran'ın 'Davet' şiirinden dizelere yer veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yok edin insanın insana kulluğunu Bu davet bizim! Genel başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek Kilis buluşmasına herkesi davet ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

