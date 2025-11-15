İmamoğlu'ndan Kilis mitingine Nazım Hikmet'li çağrı
CHP Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 70'incisini pazar günü Kilis'te düzenleyecek.
Saat 16.00'da Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingte CHP Lideri Özgür Özel'in de kritik açıklamalarda bulunması bekleniyor.
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu! 8 ayda 70'inci kez
İMAMOĞLU'NDAN 70'İNCİ MİTİNGE NAZIM'LI DAVET
Katılımın yoğun olacağı düşünülen miting için tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda Nazım Hikmet Ran'ın 'Davet' şiirinden dizelere yer veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yok edin insanın insana kulluğunu Bu davet bizim! Genel başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek Kilis buluşmasına herkesi davet ediyorum."