CHP'nin yeni miting adresi belli oldu! 8 ayda 70'inci kez

CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleri hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasıyla başlayan mitinglerin 70'incisi Kilis'te düzenlenecek.

Söz konusu miting 19 Mart sürecinden bu yana Doğu Anadolu bölgesinde yapılacak ikinci miting olacak.

Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek miting öncesinde bölgeye ziyaret eden CHP'li vekillerden olan Asu Kaya, "AKP iktidarı Kilis'i adeta çaresiz bırakmış durumda" dedi.

İBB iddianamesi 237 gün sonra tamamlandı! CHP 69'uncu kez eylemde

CHP'NİN YENİ ADRESİ KİLİS

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebini yinelemek amacıyla düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 70'incisi Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Özgür Özel İBB iddianamesi hakkında konuştu: Neden yargılandıklarını böyle açıkladı!

"AKP KİLİS'İ ÇARESİZ BIRAKMIŞ DURUMDA"

CHP Lideri Özgür Özel'in de önemli açıklamalarda bulunması beklenen miting öncesinde, bölge esnafını ziyaret eden CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, izlenimlerini ANKA Haber Ajansı'ndan İleyda Özmen'e şöyle aktardı.

"Bize esnafın dediği şuydu: 'Biz aslında bir sinyal verdik. 31 Mart yerel seçimlerinde. Biz daha önce AKP'ye oy veriyorduk. Daha önce sağ partilere oy veriyorduk ama değişimi ilk mahalli seçimlerde, belediye seçimlerinde başlattık. Biz az söyleyelim. Siz çok anlayın.' Yine yurttaşlarla sohbet ettik. Dediler ki, 'Genç yerimiz gidiyor Kilis'ten. Gaziantep'e gidiyor, İstanbul'a gidiyor. Kilis'te genç nüfusumuz azalıyor. Çünkü neden? Burada daha önce devletin açmış olduğu fabrikalar zeytin ve üzüm üzerine açmış olduğu fabrikaları tek tek kapattılar. Gençlerimize çalışma sahası kalmadı.' AKP iktidarı Kilis'i adeta çaresiz bırakmış durumda. Devlet, hükümet, bu iktidar elini eteğini Kilis'ten çekmiş. Kilis'i adeta kendi çaresizliği ile başbaşa bırakmış. Ekonomik güçlüklerle yapayalnız bırakmış."

CHP Kadın Kolları Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya

"Yine sokaklar Kahvehanelerde en çok karşılaştığımız emeklilerdi. 'Burada kaç kişi en düşük emekli aylığı olan 16 bin TL ile geçiniyor alıyor' dediğimde kahvenin neredeyse yarıdan fazlası elini kaldırdı. Yarın anlıyoruz ki biz o emeklilerin hepsi yine burada meydanda olacaklar. Bu kadar çarşısını gezdim. Ben Kilis'in en işlek caddelerini gezdim. Toplamda gördüğüm kadın esnaf sayısı, kadın işletmeci sayısı üçtü. Yani kadın istihdamı çok az. Dolayısıyla kadınların burada yine bu mitinge her zaman olduğu gibi yüksek yoğunluklu bir katılımının olacağını öngörüyoruz. Bütün Kilis'lileri yarın Cumhuriyet Meydanı'nda saat 16.00'da Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde gerçekleşecek olan mitingimize davet ediyoruz."

CHP'nin Van mitingi (10.05.2025)

DOĞU'DA İKİNCİ EYLEM

19 Mart sürecinin ardından CHP, Doğu Anadolu'da Van'da da miting düzenlemişti. Söz konusu mitingte konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söylemişti: