İBB iddianamesi 237 gün sonra tamamlandı! CHP 69'uncu kez eylemde
İBB iddianamesi tam 237 gün sonra tamamlandı. Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 357 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamenin mahkemeye sunulmasının ardından CHP, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 69'uncusunu Sultanbeyli'de düzenliyor.
19 Mart'ta başlayan İBB operasyonunun iddianamesi tam 237 günde tamamlandı.
3 bin 741 sayfalık iddianamede tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenirken, CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 69'uncusunu Sultanbeyli'de düzenliyor.
İDDİANAMENİN AÇIKLANMASININ ARDINDAN CHP İLK KEZ MEYDANDA
Sultanbeyli Kent Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen mitingte Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker de anılırken, CHP Lideri Özgür Özel'in de dikkat çeken açıklamalarda bulunması bekleniyor.
ÖZEL SABAH SAATLERİNDE CUMHURBAŞKANI ADAYI'NI ZİYARET ETTİ
Miting öncesinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP Lideri Özel, iddianameye ilişkin yaptığı konuşmada şunları söylemişti:
- "Akın Gürlek'e ağız dolusu "Allah senden gani gani razı olsun" diyorum. Allah senden gani gani razı olsun. Ben bu kadar iyi anlatamazdım bu işin siyasi olduğunu. Ben bu davanın hukuki değil siyasi bir dava olduğunu dünkü iddianame kadar iyi anlatamazdım. Hem açıkça anlatmış, hem suçlama diye yaptığı yerlerde çuvallamış. Hukuki zemin sıfır, siyasi zemin 1.500. Ben de zaten bunu söylüyordum"