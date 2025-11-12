İBB iddianamesi 237 gün sonra tamamlandı! CHP 69'uncu kez eylemde

19 Mart'ta başlayan İBB operasyonunun iddianamesi tam 237 günde tamamlandı.

3 bin 741 sayfalık iddianamede tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 357 yıla kadar hapsi istenirken, CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 69'uncusunu Sultanbeyli'de düzenliyor.

Düşen askeri uçakta şehit olan 20 askerin fotoğrafları CHP'nin miting otobüsüne asıldı

İDDİANAMENİN AÇIKLANMASININ ARDINDAN CHP İLK KEZ MEYDANDA

Sultanbeyli Kent Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen mitingte Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olan 20 asker de anılırken, CHP Lideri Özgür Özel'in de dikkat çeken açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Miting öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 yıl 10 gün sonra cezaevinden tahliye olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile bir araya geldi

ÖZEL SABAH SAATLERİNDE CUMHURBAŞKANI ADAYI'NI ZİYARET ETTİ

Miting öncesinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP Lideri Özel, iddianameye ilişkin yaptığı konuşmada şunları söylemişti: