Ahmet Özer tahliye edildiği sırada İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı

30 Ekim 2024'te, "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında şafak operasyonuyla gözaltına alınan Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, aynı gün tutuklanmıştı.

21 Ocak’taysa Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşı olduğu öne sürülen ‘suç örgütü’ soruşturmasında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla ikinci kez tutuklanmıştı. Tahliye edilen Özer, Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda bir basın açıklaması yaptı. Özer, tahliye olduğu sırada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

Özer, "Özgürlük dünyanın en güzel şeyidir ama bir tek kişi bile özgür olmazsa hiçbirimiz özgür değiliz. Çıkarken tesadüfen Ekrem başkanla karşılaştık. Çok mutlu ve sevinçli olduğunu söyledi. Ben de 'Ben sevinçli değilim başkanım. Buradan çıkacağım ama kalbimin yarısını burada bırakıyorum' dedim. 'Olsun senin çıkman son derece önemli. Sen önce girmiştin. Şimdi senin çıkışın bize çok moral oldu. Bütün arkadaşlara ve dostlara selam söyle' dedi. Umarım ve dilerim ki Türkiye'de bütün seçilmişler dışarıda olur. Bu süreçte zaten tartışılıyor. Selahattin Demirtaş'ın da bir haftaya çıkması yönünde toplumda bir beklenti var. Sembol isimler var ama bir de bilmediğimiz binlerce insan var içeride. İnsan içeriye girince bunu görüyor. Ben şimdiye kadar bunu nasıl görmemişim. Bunların hepsi de Türkiye'de yetişmiş en önemli insanlar. Türkiye'nin daha özgür daha eşit daha adil olması için çalışabilecek insanlar" dedi.

"BARIŞ SÜRECİNİN RUHU DA BUNU GEREKTİRİYOR"

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özer, "Umuyorum, diliyorum Türkiye demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla işletir ve bu arkadaşlarımız bir an önce dışarı çıkar tutuksuz yargılanırlar. Çünkü esas olan budur. Toplumun beklentisi de budur. İçinden geçtiğimiz barış sürecinin ruhu da bunu gerektiriyor" diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yargılamalara ilişkin sözlerini hatırlatan Özer, "Bu demek ki Türkiye'nin artık kucaklaşmasının, barışmasının zamanının geldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.