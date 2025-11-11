Son dakika| Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

Son dakika| Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Yayınlanma:
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi. Özer'e yurt dışı yasağı verildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşart Özkan hakkında tahliye kararı verildi.

30 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim 2024 günü, "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında şafak operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra aynı gün tutuklanmış ve yerine de kayyum atanmıştı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında yargılandığı davada duruşma, 23 Ocak'a 2026'ya ertelendi. Mahkeme Özer'in İstanbul dışına çıkmama yasağının kaldırılmasına hükmederken "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

"AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ" İDDİANEMESİNDE TAKİPSİZLİK KARARI

Görevden uzaklaştırılan ve yerine kayyum atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" iddianamesi kapsamında "rüşvet" suçlamasından takipsizlik kararı almıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Gelişmeyi Özer’in avukatı Hüseyin Ersöz X’ten hesabından duyurdu.

“İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tensip kararıyla, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verdi.”

Mahkeme, Aziz insan Aktaş suç örgütüne yönelik açılan davaya ilişkin hazırladığı tensip zaptında Özer’le birlikte altı kişinin daha tahliyesine karar verdi.

Ersöz'ün paylaştığı tahliye kararında şu ifadeler yer aldı:

"Mahkeme tahliye gerekçesinde tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimalleirnin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olamyacağı, hususlarını dikkate alan mahkeme başka suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse serbest bırakılmalarına karar verdi."

yeni-proje-27.jpg

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

