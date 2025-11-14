Özgür Özel İBB iddianamesi hakkında konuştu: Neden yargılandıklarını böyle açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karar gazetesinin İstanbul’daki ofisini ziyaret eden Özel, burada gazetenin yazarlarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İBB İDDİANAMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

İBB iddianamesi sorulan Özel, iddialara ilişkin bir kanıt bulunmadığını belirterek, “Kör kuruş para bulunamadı. Ne Ekrem Başkan’a ne de sisteme aktarıldığı söylenen paralar somut olarak ortaya konulabildi. Eğer o paraları biz yeseydik, AKP bize ilişmezdi.

O paraları yesen iktidara tehdit değilsin. O paraları hizmete çevirince iktidara tehdit oluyorsun. İstanbul'a sen hiç yurt yapma, 17 tane yurt yapalım biz. Sen hiç kreş yapma, 78 tane kreş açalım biz. Parayı sistemin içinde elimizi sürmeden hizmete çevirme suçundan yargılanıyoruz” dedi.

"PARTİNİN SOL REFLEKSLERİ İLE MERKEZDEKİ İHTİYAÇLAR ÖRTÜŞTÜ"

CHP’nin gelir ve eğitim düzeyi düşük yerlerde birinci parti olmaya başladığını söyleyen Özel, “CHP’nin düşük gelir seviyesindeki hızlı oy artışı, emeklilerde yüzde 52 mesela. Hızlı oy artışı… Şu anda CHP’nin çözmesi gereken tek sorun alanı halen çözülmekte zorlandığı ev kadınları. Ev kadınlarında ve AKP döneminde istihdam edilmiş devlet memurlarında zorluğumuz var.

Onun dışındaki tüm seçmen segmentlerinde iyi gidiyoruz. Bu da partiyi sen ne yaparsan yap zaten mecburen merkeze çekiyor. Partinin sol refleksleri ile merkezdeki ihtiyaçlar örtüştü. Bizim siyasetimizle sosyal yardımların, yoksullukla mücadelenin en iyi yapılacağı yer artık merkez” dedi.

"DUBLE YOLU YAPANLARIN İMRALI ZİYARETİNİ DE YAPMASINI BEKLİYORUM"

AKP’yi de eleştiren Özel, “Benim AKP siyasetinde en konforlu bulduğum ve en itiraz ettiğim alan şu: Oslo görüşmelerini devlete yaptırıp duble yolları kendileri yapıyor. Ben bu süreçte duble yolu yapanların İmralı ziyaretini de yapmasını bekliyorum veya İmralı konusunda da durumu netleştirmesini. İyisi AKP’den, kötüsü devletten gibi bir hal var” dedi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyona ve yürütülen sürece ilişkin de konuşan Özel, “Şu andaki durumun bile bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Ben mesela bu süreçte ümit ederim ki Gürcistan’da düşen uçakta şehit olan askerlerimizin yapılacak cenaze törenlerine DEM’li temsilciler katılsınlar” diye konuştu.

Türkiye’nin hava gücü kapasitesinin zayıfladığını da vurgulayan Özel, “Hava filosuna 14 yıldır yeni yeni uçak katılmadı. Son 25 yılda ise yalnızca 20 adet F-16 tedarik edilebildi. Bu perişan bir durum. F-35 kalkıp 6 mil öteden bana doğru uçuyorsa ve ben onu görmüyorsam bu kötü bir şeydir. Buna hemen engel olmak lazım” açıklamasında bulundu.

ÖZEL'DEN NATO AÇIKLAMASI

Son olarak Türkiye’nin dış politikasını da yorumlayan Özel, "Bütün komşularla iyi ilişkileri, doğru ittifakları, Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin bir parçası yapmayı, NATO’da sözü çiğnemeyecek bir ülke olmayı savunuyorum. Ama aynı zamanda Rusya’yla iyi komşuluk ilişkilerini, Çin’le stratejik ilişkiler geliştirmeyi de önemsiyorum” ifadelerini kullandı.