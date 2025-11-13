İddianame için 'tel tel dökülüyor' denmişti: İmamoğlu'nun özel kalemi kendisi ile irtibatlıymış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'örgüt lideri' olarak tanımlandığı, 4 bin sayfalık iddianamede 105’i tutuklu olmak üzere 402 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Ali Mahir Başarır 'İBB iddianamesinde delil yok' dedi 'İçi boş' klasörleri gösterip tek tek fırlattı

ÖZGÜR ÖZEL TEL TEL DÖKÜLÜYOR DEMİŞTİ

CHP Lideri Özgür Özel, başsavcılık tarafından yazılıp mahkemeye sunulan iddianamenin ardından Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, söz konusu iddianame hakkında konuşan Özel, "Uzun süredir beklediğimiz, bir türlü yazılamayan yazılamadığı için parçalara ayrılmaya çalışılan ve bir kez Cumhurbaşkanı'na 'ahtapot' dedirttik diye bunun için de ahtapotu ispat etmeliyiz baskısının yapıldığı ve yazıldığı andan itibaren de hepinizin de gördüğü şekilde tel tel dökülen bir iddianamenin ertesi gününde buradayız." ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika | Özgür Özel: İddianame tel tel dökülüyor

KADRİYE KASAPOĞLU KENDİSİ İLE İRTİBATLIYMIŞ

iddianamede, Kasapoğlu ile ilgili, “Şüpheli Kadriye Kasapoğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi olduğu, örgüt liderinin mahrem görüşmelerini organize ettiği, örgüt yönetici Murat Ongun ile yakın sıkı irtibat içerisinde olduğu, operasyon öncesinde suç örgütünün elde ettiği haksız kazancın gizlenmesi, örgüt liderine ait cep telefonun saklanması fiillerini gerçekleştirdiği, suç örgütünün örgütsel mahiyette gerçekleştirdiği gizli toplantılara katıldığı, bu toplantıların içeriğine vakıf olduğu, örgüt hakkında mahrem bilgilere sahip olan şüphelinin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kasapoğlu’nun telefonunda bulunan İmamoğlu’nun programlarıyla ilgili tabloları 'suç kanıtı' sayan başsavcılık, Kadriye Kasapoğlu’nun avukat Mehmet Pehlivan ile yaptığı WhatsApp yazışmalarını da aynı kapsamda değerlendirdi. Kasapoğlu’nu 'örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmakla', haksız kazancı gizlemekle suçlayan başsavcılık iddianamesinde, şüphelinin üzerine sadece 2021 yılında tesis edilmiş bir ev ve 2023 model bir araba olduğunun da belirtilmesi ilginç bir tezat oluşturdu. İddianamenin, 'Kadriye Kasapoğlu’nun telefon irtibatının bulunduğu kişiler' listesinde, Kadriye Kasapoğlu’nun kendi adının da bulunması dikkat çekti.