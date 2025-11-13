İddianame için 'tel tel dökülüyor' denmişti: İmamoğlu'nun özel kalemi kendisi ile irtibatlıymış!

İddianame için 'tel tel dökülüyor' denmişti: İmamoğlu'nun özel kalemi kendisi ile irtibatlıymış!
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu soruşturmada başsavcılık tarafından 4 bin sayfalık iddianame yazılıp mahkemeye sunuldu. Özgür Özel'in tel tel dökülüyor dediği iddianamede; İmamoğlu'nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu'nun kendisi ile irtibatlı olduğu yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 'örgüt lideri' olarak tanımlandığı, 4 bin sayfalık iddianamede 105’i tutuklu olmak üzere 402 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Ali Mahir Başarır 'İBB iddianamesinde delil yok' dedi 'İçi boş' klasörleri gösterip tek tek fırlattıAli Mahir Başarır 'İBB iddianamesinde delil yok' dedi 'İçi boş' klasörleri gösterip tek tek fırlattı

ÖZGÜR ÖZEL TEL TEL DÖKÜLÜYOR DEMİŞTİ

CHP Lideri Özgür Özel, başsavcılık tarafından yazılıp mahkemeye sunulan iddianamenin ardından Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti. İmamoğlu ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, söz konusu iddianame hakkında konuşan Özel, "Uzun süredir beklediğimiz, bir türlü yazılamayan yazılamadığı için parçalara ayrılmaya çalışılan ve bir kez Cumhurbaşkanı'na 'ahtapot' dedirttik diye bunun için de ahtapotu ispat etmeliyiz baskısının yapıldığı ve yazıldığı andan itibaren de hepinizin de gördüğü şekilde tel tel dökülen bir iddianamenin ertesi gününde buradayız." ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika | Özgür Özel: İddianame tel tel dökülüyorSon Dakika | Özgür Özel: İddianame tel tel dökülüyor

KADRİYE KASAPOĞLU KENDİSİ İLE İRTİBATLIYMIŞ

iddianamede, Kasapoğlu ile ilgili, “Şüpheli Kadriye Kasapoğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi olduğu, örgüt liderinin mahrem görüşmelerini organize ettiği, örgüt yönetici Murat Ongun ile yakın sıkı irtibat içerisinde olduğu, operasyon öncesinde suç örgütünün elde ettiği haksız kazancın gizlenmesi, örgüt liderine ait cep telefonun saklanması fiillerini gerçekleştirdiği, suç örgütünün örgütsel mahiyette gerçekleştirdiği gizli toplantılara katıldığı, bu toplantıların içeriğine vakıf olduğu, örgüt hakkında mahrem bilgilere sahip olan şüphelinin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kadriye Kasapoğlu'na ikinci el araç ve para transferi soruldu

Kasapoğlu’nun telefonunda bulunan İmamoğlu’nun programlarıyla ilgili tabloları 'suç kanıtı' sayan başsavcılık, Kadriye Kasapoğlu’nun avukat Mehmet Pehlivan ile yaptığı WhatsApp yazışmalarını da aynı kapsamda değerlendirdi. Kasapoğlu’nu 'örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmakla', haksız kazancı gizlemekle suçlayan başsavcılık iddianamesinde, şüphelinin üzerine sadece 2021 yılında tesis edilmiş bir ev ve 2023 model bir araba olduğunun da belirtilmesi ilginç bir tezat oluşturdu. İddianamenin, 'Kadriye Kasapoğlu’nun telefon irtibatının bulunduğu kişiler' listesinde, Kadriye Kasapoğlu’nun kendi adının da bulunması dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Türkiye
75 yaşında çalışmak zorundaydı: Cansız bedeni 1 hafta sonra bulundu
75 yaşında çalışmak zorundaydı: Cansız bedeni 1 hafta sonra bulundu
İstanbullular dikkat: Metrobüs güzergahı değişiyor
İstanbullular dikkat: Metrobüs güzergahı değişiyor