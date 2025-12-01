Ünlülerden Ömer Belli çağrısı: Boğaz Köprüsü'nden atlamıştı

Aralarında "Kadın" gibi popüler yapımların da bulunduğu birçok projede görev alan, dizi, film ve reklamlarda çalışan stedicam operatörü Ömer Belli, cuma günü Boğaz Köprüsü’nden (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) atladı.

30’lu yaşlarında, evli ve bir kız babası olan Ömer Belli’yi arama çalışmaları devam ederken, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Belli'nin bir an önce bulunması için çağrıda bulundu.

"UMUDUMUZDAN VAZGEÇMİYORUZ"

Mine Tugay, paylaşımında, "Sinema emekçilerinden dayanışma çağrısı: 'Ömer Belli nerede?'" sözlerine yer verdi.

Burak Deniz, Serkay Tütüncü, Aslı İnandık, Devrim Özkan ve Elif Buse Doğan ise şu ifadeleri kullandı: