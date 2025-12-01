Cezaevi nakil aracı zincirleme kazaya karıştı! 23 yaralı

Yayınlanma:
Amasya'nın Merzifon ilçesinde mahkum taşıyan cezaevi nakil aracının kaza yapan TIR ve otomobile çarpması sonucu 23 kişi yaralandı.

İstanbul'dan farklı illere nakil olan cmahkumları taşıyan cezaevi aracı Amasya'da zincirleme kazaya karıştı.

Nakil aracının kaza yapan TIR ve otomobile çarpması sonucu 23 kişi yaralandı.

aa-20251201-39864662-39864656-amasyada-cezaevi-nakil-aracinin-kaza-yapan-araclara-carpmasi-sonucu-23-kisi-yaralandi.jpg

CEZAEVİ ARACI ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

Akşam saatlerinde İstanbul'dan başka illere mahkum götüren cezaevi nakil aracı, Amasya'nın Merzifon ile Suluova ilçeleri arasında kaza yapan TIR ve otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza noktasında açıklama yapan Amasya Valisi Önder Bakan 23 kişinin yaralandığını belirtti.

aa-20251201-39864662-39864655-amasyada-cezaevi-nakil-aracinin-kaza-yapan-araclara-carpmasi-sonucu-23-kisi-yaralandi.jpg

Zonguldak'ta yürek yakan kaza! 4 yaşındaki Sarp kamyonetin kurbanı olduZonguldak'ta yürek yakan kaza! 4 yaşındaki Sarp kamyonetin kurbanı oldu

"İSTANBUL'DAN NAKİL OLAN MAHKUMLARI TAŞIYORDU"

Nakil aracının İstanbul'dan nakil olan mahkumları taşıdığını belirten Bakan, "Kazada 12 mahkum, 9 jandarmamız ve 2 şoförümüz hafif şekilde yaralandı. Ekiplerimiz kazaya anında müdahale ettiler, çok şükür yaralılarımızın hepsinin sağlık durumu iyi, hepsine geçmiş olsun” dedi.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Kaynak:AA

