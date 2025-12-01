Zonguldak'ta yürek yakan kaza! 4 yaşındaki Sarp kamyonetin kurbanı oldu

Zonguldak'ta acı bir olay meydana geldi. Şoförünün park ederek su dağıtımına gittiği kamyonet, hareket ederek anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı’ya çarptı.

KAMYONETİ BIRAKIP SU BIRAKMAYA GİTTİ

Öğlen saat 12.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi’nde, Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydan gelen olayda, Ömer S., isimli kamyonet şoförü 67 DD 908 plakalı su dağıtım aracını anaokulu önündeki yokuşa park etti.

KAMYONET HAREKET EDİP KÜÇÜK ÇOCUĞA ÇARPTI

Sürücü aracını park edip okula su bırakmaya gitti. Bu sırada hareket eden kamyonet, okuldan çıkan Sarp Eymen Darıcı’ya, ardından da park halindeki 2 araca çarptı.

MİNİK SARP KURTARILMADI

Ağır yaralanan minik Sarp, bir otomobille Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sarp Eymen Darıcı, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, şoför Ömer S. ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.