Zonguldak'ta yürek yakan kaza! 4 yaşındaki Sarp kamyonetin kurbanı oldu

Zonguldak'ta park halindeki kamyonet harekete ederek 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı’ya çarptı. Küçük çocuk hayatını kaybederken kamyonet şoförü gözaltına alındı.

Zonguldak'ta acı bir olay meydana geldi. Şoförünün park ederek su dağıtımına gittiği kamyonet, hareket ederek anaokulu öğrencisi 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı’ya çarptı.

park-halindeyken-hareket-eden-kamyonetin-1042295-309283-1.jpg

KAMYONETİ BIRAKIP SU BIRAKMAYA GİTTİ

Öğlen saat 12.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi’nde, Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde meydan gelen olayda, Ömer S., isimli kamyonet şoförü 67 DD 908 plakalı su dağıtım aracını anaokulu önündeki yokuşa park etti.

park-halindeyken-hareket-eden-kamyonetin-1042293-309283-1.jpg

KAMYONET HAREKET EDİP KÜÇÜK ÇOCUĞA ÇARPTI

Sürücü aracını park edip okula su bırakmaya gitti. Bu sırada hareket eden kamyonet, okuldan çıkan Sarp Eymen Darıcı’ya, ardından da park halindeki 2 araca çarptı.

park-halindeyken-hareket-eden-kamyonetin-1042294-309283-1.jpg

MİNİK SARP KURTARILMADI

Ağır yaralanan minik Sarp, bir otomobille Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sarp Eymen Darıcı, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, şoför Ömer S. ise gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

