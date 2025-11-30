Otomobile çarpmamak için ani fren yaptı: Kazadan kurtulamadı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi’nde, geçtiğimiz gün saat 11. 30 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletiyle seyir halinde olan Hakan D., Yücel Sokak’tan caddeye çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yaptı.

ANİ FREN YAPTI, DEVRİLEN MOTOSİKLETTE YARALANDI!

Ani frenle devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı Hakan D., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Meydana gelen kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.



