Otomobile çarpmamak için ani fren yaptı: Kazadan kurtulamadı

Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde ara sokaktan çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapan Hakan D. (47), motosikletinin devrilmesi nedeniyle yaralandı. Meydana gelen kaza,, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi’nde, geçtiğimiz gün saat 11. 30 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletiyle seyir halinde olan Hakan D., Yücel Sokak’tan caddeye çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yaptı.

otomobile-carpmamak-icin-ani-fren-yapan-1040463-308769.jpg

ANİ FREN YAPTI, DEVRİLEN MOTOSİKLETTE YARALANDI!

Ani frenle devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı Hakan D., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Tünelde feci kaza: Minibüs TIR’a çarptı 2 kişi yaralandıTünelde feci kaza: Minibüs TIR’a çarptı 2 kişi yaralandı

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Meydana gelen kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

82 yaşındaki sürücü şarampole yuvarlanan araçta öldü82 yaşındaki sürücü şarampole yuvarlanan araçta öldü

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.


Kaynak:DHA

