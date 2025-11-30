Tünelde feci kaza: Minibüs TIR’a çarptı 2 kişi yaralandı

Saat 02.00 sıralarında Ordu'da bir kaza meydana geldi. Altınordu ilçesi Nefise Akçelik Tüneli’nde meydana gelen kazada, Oktay Demiral’ın kullandığı minibüs, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı plakalı bir TIR’a arkadan çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Meydana gelen kazada, minibüs sürücüsü Oktay Demiral ve yanında olan Arif Demiral yaralandı. Gelen ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yapmasının ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bir süre trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yol, kazaya karışan minibüsün çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden normal akışına döndü.

Söz konusu kazaya ilişkin ise inceleme başlatıldı.