CHP raporunu süreç komisyonuna sundu: Anayasayı askıya almış iktidarla Anayasa yapılmaz
CHP, 29 maddelik Demokratikleşme Paketi'ni temel alan bir çalışmayı Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sundu. Çalışma, yargı bağımsızlığından inanç özgürlüğüne kadar geniş bir alanda somut öneriler içeriyor. Anayasa değişikliği tartışmalarına karşı ise "Anayasayı askıya almış iktidarla Anayasa yapılmaz" ifadeleri kullanılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 12 Ağustos 2025’te açıkladığı 29 maddelik Demokratikleşme Paketi'ni temel alarak hazırladığı kapsamlı bir çalışmayı, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 19’uncu toplantısında sundu. Çalışmanın giriş bölümünde, Türkiye'deki demokratikleşme ve adalet sorunlarına dair değerlendirmeler yer aldı.

‘KÜRT SORUNUNU DIŞLAMAYAN ANCAK BUNUNLA SINIRLANMAYAN...’

Çalışmanın girişinde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de demokratikleşmeyi gerçekleştirmek ve adalet sorununu çözmek üzere atılması gereken adımlar; Kürt sorununu dışlamayan, ancak Kürt sorunuyla da sınırlanmayan bir bakış açısıyla planlanması gerekmektedir. Türkiye’nin bugün yaşadığı adaletsizlik ve hukuksuzluk sorunlarının birçoğu, yürürlükteki Anayasadan değil, bu Anayasadaki temel hak ve özgürlüklerin, asgari standartlarda dahi uygulanmamasından ve yargıya siyasi müdahalelerden kaynaklanmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi, demokratikleşme ve toplumsal barışın inşasını; anti demokratik yasal düzenlemeler ile uygulamalara son verilmesinde görmektedir. Bugün Ülkemizde; sistematik olarak Anayasanın, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmadığı bir 'anayasasızlaştırma projesi' yürürlüktedir. Tek adam rejimi, iktidarını bir gün daha uzatabilmek için anayasayı fiilen ortadan kaldıracak hiçbir adımdan çekinmemektedir."

"ANAYASAYI ASKIYA ALMIŞ İKTİDARLA ANAYASA YAPILMAZ”

Metinde, TBMM'de kurulan komisyonun ilk toplantısında tüm siyasi partiler tarafından anayasa değişikliği çalışmalarının kapsam dışı bırakıldığının açıklandığı hatırlatılarak, "Altının önemle çizilmesi gerekir ki, fiili olarak anayasayı askıya almış bir iktidarla, ifade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda anayasa yapılamaz. Anayasanın uygulanmasının önündeki tüm engeller kaldırılmalı, yargı üzerindeki tüm siyasi baskılara derhal son verilmelidir" denildi.

GENİŞ KAPSAMLI SOMUT ÖNERİLER

CHP'li komisyon üyeleri tarafından hazırlanan ve Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından paylaşılan çalışma, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, kayyım uygulamaları, toplumsal barış, kadın ve çocuk hakları, nefret suçları, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması, infaz rejimi, inanç özgürlüğü ve güvenlik bürokrasisinin özlük hakları gibi geniş bir alanda somut öneriler içeriyor.

Metindeki başlıklar şöyle:

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanması Amacıyla İdari ve Siyasi Engellerin Kaldırılması

Toplumsal Barışın İnşası İçin Anayasada Düzenlenen Hak ve Özgürlüklerin Kullanılmasını Engelleyen İdari ve Siyasi Uygulamalara Son Verilmesi

Kürt Sorununun Çözümü İçin Demokratik Siyaset Ortamın Oluşturulması

Yerel Yönetimlerde Kayyım Uygulamasına Son Verilmesi

Siyasetin Yargı Aracılığıyla Dizayn Edilmesi ve Toplumsal Muhalefetin Sindirilmesi Amacıyla Anayasaya Aykırı Olarak Yapılan Tutuklama ve Davalara Son Verilmesi

Cumhurbaşkanına ve Kamu Görevlisine Hakaret Suçları Yürürlükten Kaldırılmalı

İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması

Kadına ve Çocuklara Karşı Şiddetle Etkin Bir Mücadele

Yargı ve İnfaz Sistemindeki Anti Demokratik ve İnsan Haklarına Aykırı Uygulamalara Son Verilmeli

Devletin İnançlara Karşı Tarafsız Olduğu Bir Düzenin Hayata Geçirilmesi

Güvenlik Güçlerinin ve Güvenlik Bürokrasisinde Çalışan Sivil Memurların Özlük Haklarının İyileştirilmesi

