CHP İmralı Süreci raporunu tamamladı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP İmralı Süreci raporunu tamamlandı. 17 sayfalık rapor Meclis Başkanlığına sunuldu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, AKP, DEM Parti ve MHP’den birer üyesinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya gitmesinin ardından ilk kez toplandı.

Komisyonun 19. toplantısında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun dinleme aşamasını tamamladığını rapor yazma aşamasına geçildiğini belirtti.

CHP İMRALI SÜRECİ RAPORUNU MECLİS'E SUNDU

CHP, 17 sayfalık raporunu TBMM Başkanlığı'na sundu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 17 sayfalık raporun hazır olduğunu belirterek "AYM kararları uygulanmıyor. Komisyondan ortak bir rapor çıkacaksa hepimizin oy birliğiyle çıkmalı. Biz; Terörsüz Türkiye için atılacak her ileri adımı bir fırsat biliriz" açıklamasında bulundu.

Raporda, kayyum uygulamaları, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, AYM ve AİHM kararları ve insan hakları gibi birçok alanda somut önerilere sunuldu.

"19 MART TUTUKLULARI TAHLİYE EDİLSİN, KAYYUM UYGULAMASINA SON VERİLSİN"

CHP'nin raporunda şu başlıklara yer verildi:

1. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanması Amacıyla İdari ve Siyasi Engellerin Kaldırılması

2. Toplumsal Barışın İnşası İçin Anayasada Düzenlenen Hak ve Özgürlüklerin Kullanılmasını Engelleyen İdari ve Siyasi Uygulamalara Son Verilmesi

2.1. Terörle Mücadele Kanunu’nda Hukuki Belirlilik İlkesine Dayanılması

2.2. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçunun Yeniden Düzenlenmesi

2.3. Otoriter Yönetimlerden İthal Edilen Yasa Tekliflerinin Gündemden Kalıcı Olarak Geri Çekildiğinin Açıklanması

2.4. Halkın Haber Alma Hakkı Önündeki Bir Engel Olarak Erişim Engellemesi Sorunu

2.5. Kamuoyunda Sansür Kanunu Olarak Bilinen 7418 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemelerin Yürürlükten Kaldırılması

2.6. Basın Özgürlüğü Önündeki Kurumsal ve Yasal Engellerin Kaldırılması

2.7. Örgütlenme Özgürlüğü Önündeki Kanun ve Uygulamadan Kaynaklı Tüm Engellerin Kaldırılması

3. Kürt Sorununun Çözümü İçin Demokratik Siyaset Ortamının Oluşturulması

4. Yerel Yönetimlerde Kayyım Uygulamasına Son Verilmesi

5. Siyasetin Yargı Aracılığıyla Dizayn Edilmesi ve Toplumsal Muhalefetin Sindirilmesi Amacıyla Anayasaya Aykırı Olarak Yapılan Tutuklama ve Davalara Son Verilmesi

5.1. 19 Mart Darbe Girişimi Kapsamında Haksızca Tutuklanmış Olan Tüm Siyasetçi ve Bürokratların Derhal Tahliye Edilmesi

5.2. Gezi Davası Başta Olmak Üzere Toplumsal Muhalefeti Sindirmeye Yönelik Davalar Nedeniyle Cezaevinde Tutulanların Tahliye Edilmesi

5.3. Gizli Tanık Uygulamasıyla Adil Yargılanma Hakkı İhlaline Son Verilmesi

5.4. Etkin Pişmanlık Kurumunun İftiracılığa Dönüşmesine Derhal Son Verilmesi

5.5. Savunma Hakkına Getirilen Sınırlamaların Sonlandırılması

5.6. Cezaevleri İdare ve Gözlem Kurullarının Keyfi Kararlarının Önüne Geçilmesi

5.7. Siyasi Soruşturmalarda Başsavcılıkların Yetki Gaspının Sonlandırılması

5.8. Adil Kararlar İçin Yargı Mensuplarının Sorumluluğu

6. Cumhurbaşkanına ve Kamu Görevlisine Hakaret Suçlarının Yürürlükten Kaldırılması ve Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçunun Yeniden Düzenlenmesi

7. İnsan Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması

7.1. İnsanlığa Karşı Suçlarla ve İşkenceyle Etkin Mücadele Edilmesi

7.2. Nefret Söylemleri ve Nefret Suçlarının Cezalandırılması

7.3. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Bağımsız Bir Yapıya Kavuşturulması

8. Kadına ve Çocuklara Karşı Şiddetle Etkin Mücadele

9. Yargı ve İnfaz Sistemindeki Anti Demokratik ve İnsan Haklarına Aykırı Uygulamalara Son Verilmesi

10. Devletin İnançlara Karşı Tarafsız Olduğu Bir Düzenin Hayata Geçirilmesi

10.1. Cemevlerine İbadethane Statüsünün Tanınması

10.2. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının Kapatılması

10.3. Madımak’ın Müze Yapılması

10.4. İşe Girişlerde ve Yükselmelerde Yaşanan Ayrımcılığın Önlenmesi

11. Güvenlik Güçlerinin ve Güvenlik Bürokrasisinde Çalışan Sivil Memurların Özlük Haklarının İyileştirilmesi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

