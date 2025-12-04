Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, AKP, DEM Parti ve MHP’den birer üyesinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya gitmesinin ardından ilk kez toplandı.

Komisyonun 19. toplantısında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun dinleme aşamasını tamamladığını rapor yazma aşamasına geçildiğini belirtti.

Öcalan tutanakları için karar verilecek! Süreç komisyonu toplandı

CHP İMRALI SÜRECİ RAPORUNU MECLİS'E SUNDU

CHP, 17 sayfalık raporunu TBMM Başkanlığı'na sundu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 17 sayfalık raporun hazır olduğunu belirterek "AYM kararları uygulanmıyor. Komisyondan ortak bir rapor çıkacaksa hepimizin oy birliğiyle çıkmalı. Biz; Terörsüz Türkiye için atılacak her ileri adımı bir fırsat biliriz" açıklamasında bulundu.

Raporda, kayyum uygulamaları, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, AYM ve AİHM kararları ve insan hakları gibi birçok alanda somut önerilere sunuldu.

"19 MART TUTUKLULARI TAHLİYE EDİLSİN, KAYYUM UYGULAMASINA SON VERİLSİN"

CHP'nin raporunda şu başlıklara yer verildi: