CHP'deyken 'müjde' olarak duyurduğu projeyi AKP'ye geçince iptal etti: ADD'nin yurt projesine 'Özlem Vural' engeli

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından 10 Mart’tan bu yana belediye başkan vekilliğini yürüten ve 9 Eylül’de CHP’den istifa ederek dört gün sonra AKP’ye katılan Özlem Vural Gürzel, yeni bir tartışmanın odağında. Rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı Gürzel, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) ilçede hayata geçirmek istediği önemli bir projeyi iptal etti.

YURT VE ENGELLİLER İÇİN YAŞAM MERKEZİ İNŞA EDİLECEKTİ

ADD, Beykoz Göztepe Mahallesi’nde yer alan 2.842 metrekarelik belediye arazisine, sponsorlar aracılığıyla 8 katlı kız öğrenci yurdu, engelliler için yaşam merkezi ve engelli derneklerinin kullanımına uygun sosyal alanlar inşa etmeyi planlıyordu. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi engelli bireylere yönelik spor ve rehabilitasyon faaliyetlerinin yapılabileceği, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa katkı sağlayacak modern bir yurt yapılacağı belirtiliyordu. İlçede dört üniversitede yaklaşık 65 bin öğrenci bulunduğu hatırlatılarak, özellikle kız öğrenciler için yurt ihtiyacının aciliyetine dikkat çekiliyordu.

AKP'YE GEÇTİ PROJEYİ İPTAL ETTİ

Daha önce proje kapsamında imza atan Gürzel, AKP'ye geçtikten sonra projeyi iptal etti. Söz konusu taşınmazın 25 yıllığına bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis edilmesine yönelik Hukuk Komisyonu raporu Meclis'ten geçti. Böylece ADD’nin protokolü geçersiz hale geldi ve proje iptal edildi. CHP'li Meclis üyelerinin karşı oy kullanmasına karşın proje dün iptal edildi. İptal kararının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde iptal edilmesi ise tepkilere neden oldu.

Gürzel’in bu kararına gerekçe olarak belediyenin hâlihazırda engellilere yönelik spor kursları ve yüzme eğitimleri verdiğini öne sürdüğü belirtildi.

ADD Beykoz Şube Başkanı Özlem Besler, sponsorların hazır olduğunu vurgulayarak, “Bu proje Beykoz için önemli bir ihtiyaçtı. Projeyi hayata geçirmek için farklı yollar arayacağız” dedi. Besler, ADD’nin kamu yararına bir çalışma yürüttüğünü ve projenin ilçedeki gençler ile engelli bireyler için büyük bir fırsat olduğunu savundu.

"ÖNEMLİ BİR ADIM" AÇIKLAMASINDA BULUNMUŞTU