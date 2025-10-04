Erdoğan DEM seçmeninden beklediği oyu alacak mı? İşte anket sonucu

Yayınlanma:
Bahçeli ve Erdoğan'ın yeni dönemi şekillendiren DEM hamlesi, Cumhur ortaklarının beklediği katkıyı sağlamayabilir. Yapılan son anket, Öcalan'a rağmen DEM seçmeninin büyük bölümünün Cumhur ortaklarına oy vermeyeceğini gösterdi.

Geçtiğimiz yıl, yeni yasa döneminin açıldığı gün MHP Lideri Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına gidip tokalaşmasıyla başlayan,Öcalan çağrısıyla devam eden 'süreç' hem Meclis'te kurulan komisyon hem de 1 Ekim'deki yeni yasama dönemindeki görüntüler nedeniyle gündemin öncelikli maddeleri arasında.

Cumhur ortaklarının tüm çabasına rağmen, siyasette girilen bu yeni rota ve ittifak arayışları beklenen faydayı sağlamayabilir.

BUPAR Araştırma'nın Eylül 2025'te yaptığı kamuoyu yoklamasına göre PKK Lideri Abdullah Öcalan destek verse ve çağrı yapsa bile DEM Parti seçmeninin yaklaşık yüzde 70’i Cumhur İttifakı’na oy vermeyeceklerini açıkladı. DEM seçmeninin büyük bölümü hem Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına hem de anayasa değişikliğine karşı.

dem-anket.webp

Türkiye Toplumsal Eğilimler çalışmasında ankete katılanlara "DEM Parti, Öcalan'ın kararıyla seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alırsa tavrınız ne olur?" diye soruldu. "Desteklerim" diyenlerin oranı yüzde 31,2'de kaldı.

26 ilde 2 bin 512 kişiyle yüz yüze yapılan araştırma, hata payı artı eksi 3,6 olarak açıklandı.

ERDOĞAN’IN ADAYLIĞINA İTİRAZ VAR

Medyascope'ta yer alan araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için anayasadaki iki dönem kuralının değiştirilmesine dair tutum oldu.

Katılımcıların yüzde 71,2’si bu değişikliğe karşı, yalnızca yüzde 25,2’si destek veriyor. Bu oran, AK Parti seçmeninin üçte birinin, MHP seçmeninin ise üçte ikisinin bu öneriyi doğru bulmadığını ortaya koyuyor. BUPAR’a göre bu tablo, “iktidarın kendi tabanında bile meşruiyet kaybına” işaret ediyor.

dem-anket2.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

