En sıcak 2 anketin sonucu ortaya çıktı: Erdoğan açılış konuşmasını bu oranların altında yapacak

Siyasetin gündemi CHP'ye operasyonlar, tutuklu belediye başkanları, kayyum atamaları, İmralı süreci ve Gazze soykırımı ile çok sıcak ilerliyor. TBMM'de bu sıcak gündemin içinde 28. Dönem 4. Yasama Yılı'na 2 buçuk aylık aranın ardından bugün başlayacak.

Meclis, CHP'nin boykot kararının ardından TİP ve EMEP'in de boykot kararı vermesi ile tarihi bir başlangıç yapacak. Siyasetin gündemi yeni gelişmelerle yeni hamlelere sahne olurken gündeminin vatandaştaki karşılığını ortaya koyan anketler de gelmeye başladı.

ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASINI BU ORANLARIN ALTINDA YAPACAK

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Meclis açılışına saatler kala güvendiği iki araştırma şirketinin Eylül ayındaki araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Abonelere özel açıklanan iki ankette iktidar seçmeninin çarpıcı tepkilerini ortaya koyarken gelen oy oranları hem muhalefete hem de iktidara vatandaşın açık mesajını gösterdi.

Erdoğan, Meclis’te Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek ilk törenin ardından açılışta Genel Kurul'a hitap ederken siyasetin gündemi kadar 2 anketin sonuçları da akıllarda olacak.

Özkök'ün paylaştığı anketlerin ortaya koyduğu sonuçlar şu şekilde:

İktidar seçilmiş belediye başkanlarına karşı yürütülen yargılamalar konusunda halkı ikna edemiyor. Halkın yüzde 60’ı hala bu yargılamaların hukuki değil siyasi olduğuna inanıyor.

Halkın yüzde 60’ı hala bu yargılamaların hukuki değil siyasi olduğuna inanıyor. Üstelik CHP’ye kayyım atanması konusunda da çok benzer bir durum var. Halkın yüzde 54’ü bunun yanlış bir karar olduğunu söylüyor.

“TÜRKİYE KÖTÜYE GİDİYOR” DİYENLER ARTTI

Cumhurbaşkanını başarısız bulanların oranı yükseliyor, başarılı bulanlar son iki ayda düştü.

başarılı bulanlar son iki ayda düştü. Türkiye’nin daha kötüye gideceğine inanların oranı daha da yükseldi.

KONDA’dan gelen araştırmanın detaylarından aldığı bilgiyi aktaran Özkök, şu yorumları yazdı:

Bir, “Yaptığımız kümeleme analizi, Cumhur İttifakı seçmenin profilinin değiştiğini, Cumhur İttifakı’na hoşnutsuz bir şekilde oy veren kümenin büyüdüğünü gösteriyor.”

İki, “Cumhur İttifakı seçmeni de kendi içinde kutuplaşırken, 14 Mayıs’ta ittifaka oy verenlerin bir kısmı bugün CHP’ye ve Ekrem İmamoğlu’na yönelmiş durumda.”

Üç, “Buna karşın Türkiye genelindeki her 3 kişiden 1’i halen Cumhur İttifakı partilerine ve Recep Tayyip Erdoğan’a partizanca bağlılığını sürdürüyor.”

EN SICAK 2 ANKETİN SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Özkök'ün aktardığına göre; Panorama şirketi, kararsızlar değerlendirmeye katılacak bir seviyeye indiği için, eylül ayında ilk defa kararsızları da dağıtarak şu anket sonucunu verdi:

CHP eylül ayında yüzde 37 ile artık yüzde 40 bandına doğru yürüdü ğünü gösterdi.

KONDA’dan gelen analiz ise AKP seçmeni içinde hoşnutsuz oyların oranı yükselmeye başladığını ortaya koydu.

Bugün seçim olsa sorusuna yanıt verenlerin oy dağılımları şu şekilde oldu:

CHP Yüzde 36.6 AKP Yüzde 34.3 DEM Yüzde 8.2 MHP Yüzde 5.1 Zafer Yüzde 4.3 YRP Yüzde 2.7 Anahtar Yüzde 2.7 İyi Parti Yüzde 2.3 Diğer Yüzde 3.7

