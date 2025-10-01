En sıcak 2 anketin sonucu ortaya çıktı: Erdoğan açılış konuşmasını bu oranların altında yapacak
Siyasetin gündemi CHP'ye operasyonlar, tutuklu belediye başkanları, kayyum atamaları, İmralı süreci ve Gazze soykırımı ile çok sıcak ilerliyor. TBMM'de bu sıcak gündemin içinde 28. Dönem 4. Yasama Yılı'na 2 buçuk aylık aranın ardından bugün başlayacak.
Meclis, CHP'nin boykot kararının ardından TİP ve EMEP'in de boykot kararı vermesi ile tarihi bir başlangıç yapacak. Siyasetin gündemi yeni gelişmelerle yeni hamlelere sahne olurken gündeminin vatandaştaki karşılığını ortaya koyan anketler de gelmeye başladı.
ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASINI BU ORANLARIN ALTINDA YAPACAK
Gazeteci Ertuğrul Özkök, Meclis açılışına saatler kala güvendiği iki araştırma şirketinin Eylül ayındaki araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Abonelere özel açıklanan iki ankette iktidar seçmeninin çarpıcı tepkilerini ortaya koyarken gelen oy oranları hem muhalefete hem de iktidara vatandaşın açık mesajını gösterdi.
Erdoğan, Meclis’te Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek ilk törenin ardından açılışta Genel Kurul'a hitap ederken siyasetin gündemi kadar 2 anketin sonuçları da akıllarda olacak.
Özkök'ün paylaştığı anketlerin ortaya koyduğu sonuçlar şu şekilde:
- İktidar seçilmiş belediye başkanlarına karşı yürütülen yargılamalar konusunda halkı ikna edemiyor. Halkın yüzde 60’ı hala bu yargılamaların hukuki değil siyasi olduğuna inanıyor.
Üstelik “hukuki” olduğuna inananlar da temmuz ayından bu yana 2 puan daha azaldı.
- CHP’ye kayyım atanması konusunda da çok benzer bir durum var. Halkın yüzde 54’ü bunun yanlış bir karar olduğunu söylüyor.
“TÜRKİYE KÖTÜYE GİDİYOR” DİYENLER ARTTI
- Cumhurbaşkanını başarısız bulanların oranı yükseliyor, başarılı bulanlar son iki ayda düştü.
- Türkiye’nin daha kötüye gideceğine inanların oranı daha da yükseldi.
KONDA’dan gelen araştırmanın detaylarından aldığı bilgiyi aktaran Özkök, şu yorumları yazdı:
- Bir, “Yaptığımız kümeleme analizi, Cumhur İttifakı seçmenin profilinin değiştiğini, Cumhur İttifakı’na hoşnutsuz bir şekilde oy veren kümenin büyüdüğünü gösteriyor.”
- İki, “Cumhur İttifakı seçmeni de kendi içinde kutuplaşırken, 14 Mayıs’ta ittifaka oy verenlerin bir kısmı bugün CHP’ye ve Ekrem İmamoğlu’na yönelmiş durumda.”
- Üç, “Buna karşın Türkiye genelindeki her 3 kişiden 1’i halen Cumhur İttifakı partilerine ve Recep Tayyip Erdoğan’a partizanca bağlılığını sürdürüyor.”
EN SICAK 2 ANKETİN SONUCU ORTAYA ÇIKTI
Özkök'ün aktardığına göre; Panorama şirketi, kararsızlar değerlendirmeye katılacak bir seviyeye indiği için, eylül ayında ilk defa kararsızları da dağıtarak şu anket sonucunu verdi:
- CHP eylül ayında yüzde 37 ile artık yüzde 40 bandına doğru yürüdüğünü gösterdi.
- AKP de yüzde 34’e ulaştı.
KONDA’dan gelen analiz ise AKP seçmeni içinde hoşnutsuz oyların oranı yükselmeye başladığını ortaya koydu.
Bugün seçim olsa sorusuna yanıt verenlerin oy dağılımları şu şekilde oldu:
|CHP Yüzde 36.6
|AKP Yüzde 34.3
|DEM Yüzde 8.2
|MHP Yüzde 5.1
|Zafer Yüzde 4.3
|YRP Yüzde 2.7
|Anahtar Yüzde 2.7
|İyi Parti Yüzde 2.3
|Diğer Yüzde 3.7
Özkök'ün yazısının devamında paylaştığı veriler şu şekilde:
Özgür Özel’in genel başkanlık performansı
Bu sonuçlar şunu açıkça ortaya koyuyor.
CHP 31 Mart seçiminde elde ettiği birinciliği ve oy koruduğu gibi yükseltiyor.
Bu gidişle yüzde 40 bandına dayanırsa kimse şaşırmasın.
Ama en önemlisi Özgür Özel’in genel başkanlık performansı artık kendini iyice kabul ettirdi.
KONDA’nın 11 Eylül günü “gizli” ibaresi ile abonelerine gönderdiği analiz
Ağustos ve eylül ayında AKP açısından çok ilginç bir gelişme var.
KONDA Şirketi 11 Eylül 2025 günü abonelerine ilginç bir çalışmanın sonuçlarını gönderdi.
Üzerinde “Sadece aboneler için” ve “gizli” notu vardı.
Bu gizli araştırmanın başlığı da şöyle:
“2023’ten 2025’e Cumhur İttifakı seçmen profilinin değişimi…”
Araştırmayı görmedim ama okuyan birinden aldığım sağlam bilgiye göre sonuçlar şöyle özetlenmiş:
Cumhur İttifakı profili içinde hoşnutsuz seçmen küme büyüyor
(*) Bir, “Yaptığımız kümeleme analizi, Cumhur İttifakı seçmenin profilinin değiştiğini, Cumhur İttifakı’na hoşnutsuz bir şekilde oy veren kümenin büyüdüğünü gösteriyor.”
(*) İki, “Cumhur İttifakı seçmeni de kendi içinde kutuplaşırken, 14 Mayıs’ta ittifaka oy verenlerin bir kısmı bugün CHP’ye ve Ekrem İmamoğlu’na yönelmiş durumda.”
(*) Üç, “Buna karşın Türkiye genelindeki her 3 kişiden 1’i halen Cumhur İttifakı partilerine ve Recep Tayyip Erdoğan’a partizanca bağlılığını sürdürüyor.”
AKP oy verilecek ikinci parti tercihinde 6’ncı sıraya geriledi
Panorama’nın eylül ayı anketinde AKP açısından endişe verici bir işaret daha var.
“Eğer her zaman oy verdiğiniz partiden vazgeçerseniz ikinci olarak hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verilen cevaplar ilginç.
(*) Yüzde 38.9 “Başka partiye oy vermem” diyor.
(*) Yüzde 13.9 MHP diyor.
(*) Yüzde 7.1 CHP diyor.
(*) Yüzde 6.4 İyi Parti diyor
(*) Yüzde 6.3 Zafer Partisi diyor.
(*) AKP diyenler ise 6’ncı sırada ve sadece yüzde 3.9
(*) TİP diyenler yüzde 3.5; DEM diyenler ise 3.2…
İkinci parti tercihinde en avantajlı MHP, ikinci CHP
Yani insanlar geçen seçimde oy verdikleri partiden vazgeçerlerse en avantajlı parti MHP oluyor. CHP burada da AKP’nin iki katından daha fazla avantajlı.
Hoşnutsuz oyların yükseldiği şu dönemde AKP yönetimi için üzerinde çok ciddiyetle durulması gereken bir durum bu.
Seçime daha çok var.
O nedenle ben seçim anketi sonuçlarından çok halktaki ve seçmendeki bu trendlere bakıyorum.
AKP ve Cumhur İttifakı açısından asıl üzerinde durulması gereken değişim orada kendini daha açıkça gösteriyor.
“Ekonomi iyiye gidecek” diyenler 2 puan düştü, “Kötüleşecek” diyenler 2 puan arttı
Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümeti açısından en alarm verici işaret ekonomide.
“Türkiye’nin gidişatını nasıl görüyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplarda;
(*) “İyiye gidiyor” diyenler temmuzdan bu yana 2 puan düşerek yüzde 22’den yüzde 20’ye düşmüş.
(*) Buna karşılık “Kötüye gidiyor” diyenler 2 puan artarak yüzde 66.6’dan yüzde 68.5’e çıkmış.
Hazine ve Maliye Bakanı ve TÜİK’in her ay “Ekonomi düze çıkıyor, döviz rezervimiz artıyor” mesajları verdikleri bu iki aydaki gelişme çok ilginç.
Her 10 Türk vatandaşından 8’i bu eğitimden memnun değil
İktidar açısından en vahim sonuç eğitim alanında.
“Ülkenin eğitim sisteminden memnun musun?” sorusuna verilen cevaplar:
(*) Yüzde 77.6 memnun değil
(*) Yüzde 17.2 memnun
(*) Yüzde 5.2. fikri yok.
23 yıllık AKP iktidarının eğitim politikasının halkın gözünde ne durumda olduğunu bu kadar açık ara ve netlikle başka hiçbir şey açıklayamaz.
Vatandaş nabzında bir aylık tatilden sonra okullar açılırken Türk halkının durumu böyle.
AKP yönetiminin iyi okuması gereken bir merkez tablosu
Bence AKP yönetimi 31 Mart seçim sonuçlarını ciddi biçimde masaya yatırmamanın sonuçlarını görüyor.
O seçimin sonuçlarını yargı yoluyla geri alma teşebbüsü ise şimdiden geri tepti.
Ama bu anketin siyaset açısından bize anlattığı en büyük hikâye şu.
AKP ve CHP oylarının toplamı yüzde 71’e ulaştı.
Yani Türkiye uzun yıllardan sonra yine merkezde iki partili bir sisteme doğru gidiyor.