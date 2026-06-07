DSP iddiasına Murat Emir'den cevap: Son derece kabalık

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik “mutlak butlan” kararı sonrası parti içindeki kriz sürerken, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen TGRT Haber’de yeni bir iddia gündeme getirildi. Kanalın Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tarafının Demokratik Sol Parti (DSP) yönetimiyle temas kurarak “Partiyi bize verin” teklifinde bulunduğunu öne sürdü. CHP yönetiminin Grup Başkanvekili Murat Emir, iddiayı reddederek “Benim DSP’yi teslim almak gibi bir önerim olmadığı gibi, böyle bir teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı da açıktır” dedi.

MURAT EMİR'DEN NET CEVAP

Atik’in canlı yayında aktardığı iddiaya göre, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da bu görüşmeyi doğruladı ve teklifin Murat Emir tarafından iletildiğini söyledi. İddianın gündem olmasının ardından Özgür Özel liderliğindeki seçilmiş CHP yönetiminin Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"SON DERECE KABALIK"

Emir, DSP’ye yönelik herhangi bir “partiyi teslim alma” önerisinde bulunmadığını belirtti. "Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak’la kendi ofisinde bir çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi de içeren bir sohbet gerçekleştirdik" diyen Emir'in açıklaması şöyle:

“Bir görüşme üzerinden yapılan abartılı spekülasyonlardan dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak’la kendi ofisinde bir çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi de içeren bir sohbet gerçekleştirdik. Benim DSP’yi teslim almak gibi bir önerim olmadığı gibi, böyle bir teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı da açıktır. Genel Başkan Önder Aksakal’ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır. Bizim her türlü hukuksuzluk ve haksızlığa karşı CHP’yi Saraya teslim etmeyeceğimizden ve sonuna kadar mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.”