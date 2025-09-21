CHP'li Sav'dan kurultay mesajı: Çıkacak sonuç mutlak butlan davasını da sonuçsuz bırakacaktır

Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’na dair açıklamalarda bulundu.

Sav, "CHP ile uğraşmak, CHP’nin içini karıştırmaya çalışmak hiç kimsenin haddine değildir. Yeri, mevki, makamı ne olursa olsun hiç kimse CHP ile uğraşmaktan sonuç alamayacaktır. Bugünkü kurultay sonucunda bunu çok daha rahat göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sav, şunları kaydetti:

Direniş ustası Pir Sultan Abdal ne diyor, ‘derdim çoktur hangisine yanayım’ Bizim de derdimiz çok, yine ‘tazelendi yürek yarası’ diyor, yürek yaramız da tazelendi. Aslında bu kurultay büyük güçlükleri aşarak yargı ve siyasal iktidarın baskısını kırarak gerçekleştirilen bir kurultay. Nedensiz değil, 31 Mart 2024’te Türkiye’nin birinci partisi olarak çıkan CHP’nin giderek yükselişi dikkatleri çekti ve CHP’nin yürüyüşünü engellemeye nasıl çabalarız, nasıl gayret gösteririz girişimleri başladı. Peş peşe gelen sıkıntılar belediye başkanlarımızın tutuklanması, arkasından CHP’nin iç işlerine, kurultaylarına müdahale, seçilmiş organların yok sayılması çabası CHP’nin bir yandan da toplumun ezilen kesimleriyle birlikte geleceği kurma mücadelesi içinde geçti. Mahkeme koridorlarından, hapishane dehlizlerinden çıkarak bir mücadele gerçekleştirmeye çalıştı CHP. Bunu da delegelerin gayretleriyle gerçekleştirme yolunda. Belli oldu ki 6 Nisan’da yapılan kurultayımız bazı çevreleri tatmin etmedi.

6 Nisan kurultayına gölge düşürmeye çalışanlar bugün kurultayın gerçek sahibi olan delegelerimizden hak ettikleri cevabı alacaklardır. Tabii içimizdeki sıkıntı bir yandan da son zamanlarda cumhurbaşkanı adayımız hakkında verilen mahkeme kararları oldu. Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararlar görülüyor ki kesinleştiği takdirde siyasi yasakla yüz yüze geleceğini gösteriyor. Yargıtay'dan bu kararın döneceğini düşünüyorum. Diplomasının geçersizliğine ilişkin olan kararın da ilerde düzeleceğini düşünüyorum. Sevgili İmamoğlu hiç hayıflanmasın bu günler geçecek.

Tarihte bunların çok örneği yaşandı. Bizim ülkemize Bölükbaşı olayı var. Onun yüzünden il, ilçeye çevrildi Kırşehir. Hapislere atıldı ama Bölükbaşı dimdik ayakta kaldı. Zincirbozan’a Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Deniz Baykal gitti. Bunlar döndüler partilerinin genel başkanı oldular, cumhurbaşkanı oldular, başbakan oldular. Görülüyor ki hapishaneye atmakla yargılamadan sonuç almakla işler değişmiyor. Siyasi tarih başka göstergeleri yaşıyor. Dünya tarihinde Mandela örneği vardır. 27 yıl hapiste yattıktan sonra Güney Afrika’nın Devlet Başkanı olmuştur Mandela. O nedenle bütün işlemler ve eylemler Sayın İmamoğlu başta olmak üzere kimseyi yıldırmamalı. CHP olarak hiç hayıflanmadan serin kanlılığımızı koruyarak başta genel başkanımız ve yöneticilerimiz olmak üzere bugünlere geldik. Aslında şubat ayında böyle delegenin çağrısıyla kurultay toplanabilirdi. Bunu telaffuz etmiştim, o zaman söylemiştim. O badireyi o zaman atlatabilirdik ama yine de gecikmiş değildir.

Delege bu karmaşaya 'durun bakalım' diye el koydu. Noterde toplanan yeterli ve geçerli imzalarla bugünkü kurultay toplanır duruma geldi. Bugünkü kurultayın diğer kurultaylardan farklı bir anlamı var. Siyasi Partiler Kanunu’nun 14, tüzüğümüzün de 48. maddelerinde olağanüstü kurultay formüle edilmiştir. Olağanüstü kurultayı genel başkan çağırabilir, nisan ayında çağırdı. PM çağırabilir ikinci organ olarak ve bugün olduğu gibi delegeler de çağırabilir. Delegelerin yarıdan fazlasının imzasıyla onların belirleyeceği gündemle toplanır, bugün delegelerin çağırdığı bir kurultay.