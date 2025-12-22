ATM'de unutulan 5 bin lira bakın nasıl geri geldi

ATM'de unutulan 5 bin lira bakın nasıl geri geldi
Yayınlanma:
Çankırı'da ATM'de unutulan 5 bin lira zabıta aracılığıyla sahibine ulaştırıldı.

Çankırı'da ATM'de unutulan 5 bin lira sahibine ulaştırıldı.

Olay, Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte yaşayan ve Afganistan uyruklu olduğu belirtilen Mojteba Siret, ATM2den para çekmek için bir işlem yaptı.

Ancak Siret, işlem sonrası kartı alıp ayrıldı. Ardından ATM’ye gelen Sefanur Genç, burada 5 bin lira olduğunu gördü.

atmde-unutulan-5-bin-lira-sahibine-teslim-edildi.jpg

ZABITAYA TESLİM ETTİ

Parayı alan genç, ATM'deki parayı alarak zabıtaya teslim etti.

Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede, paranın Mojteba Siret'e ait olduğu tespit edildi. İnşaat işçisi olduğu belirlenen Siret'in parayı eşi ve çocuğunun ilaç masrafları için çektiği öğrenildi. Para, zabıta tarafından tutanakla sahibine teslim edildi.

"BULAN KİŞİYE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Siret, kartını aldıktan sonra bir süre beklediğini ancak ATM'nin parayı vermediğini, daha sonra hesabından paranın çekildiğine dair bildirim aldığını söyledi. Geri döndüğünde başka kişilerin olduğunu ve hafta sonu olması nedeni ile evine döndüğünü söyleyen Siret, "Parayı bulan kişiye çok teşekkür ediyorum. Afganistan olsaydı vallahi bulamazdık. Allah razı olsun. Yaşasın Türkiye" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

