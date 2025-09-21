Özgür Özel'den hem iktidara hem parti içi muhalefete sert mesajlar

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması öncesinde bugün bir kez daha olağanüstü kurultayını topladı. YSK'nın onay vermesiyle önünde hiçbir engel kalmayan kurultay için partililer ve delegeler Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluştu.

22. Olağanüstü Kurultay Özel liderliğinde saat 10'da başladı. Olağanüstü Kurultay'da Divan Başkanı olarak Murat Emir seçildi. Emir Kurultay'da tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

Son dakika | İmamoğlu CHP kurultayına mesaj gönderdi

Emir'in konuşmasının ardından 22. Olağanüstü Kurultay başladı. Kürsüye günün tek adayı olarak çıkan CHP Lideri Özel, konuşmasında hem iktidara hem de parti içi muhalefete sert mesajlar verdi. Bugünlerin dost ile düşmanın belli olduğu günler olduğunu ifade eden Özel, Silivri başta olmak üzere hapisteki belediye başkanlarına da selam gönderdi.

AKP'nin yerel seçimlerde ilk defa kaybetmesinin ardından AKP Yargı Kolları'nı kurduğunu ifade eden Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ile ayağa kalkarak mücadeleye başladıklarını ifade etti.

Bugün ABD ziyareti ile yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın adamı olduğunu ifade eden Özel, CHP'nin milletin adamı ve evladı olduğunu belirtti. Özel, AKP iktidarının seçimsiz sandıksız bir Türkiye istediklerini bunun için safların daha sık tutulması ve daha da cesur olunması gerektiğinin altını çizdi. Bununla beraber iktidara hazırlandıklarını ifade eden Özel, 4 ana başlıkla CHP'nin iktidar programını açıklayacaklarını belirtti.

Özel konuşmasının sonunda anket müjdesi açıklayacağını belirtti. Son 10 günde yapılan 5 ulusal anketin tamamında CHP'nin önde olduğunu açıklayan Özel, herkesi ayağa kalkmaya davet ederek konuşmasını sonlandırdı.

"BUGÜNLER DOSTUMUZU DÜŞMANIMIZI TANIDIĞIMIZ GÜNLER"

Bugünler dostumuzu düşmanımızı tanıdığımız günler. Taşı kırmakta ustalaştık.

Bir tehdidi bertaraf etmek için noterlere koşup imza veren delegelerimize şunu söylemek isterim: Bir mücadele için, büyük bir haksızlığa direnmek ve tekrar kilitlenmek için buradayız, hoş geldiniz...

Aramızda olmayan, zindanlarda tutulan tüm başkanlarımıza selam olsun.

Bu parti bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir, 1950'de milletin isteği üzerine iktidarı Demokrat Parti'ye devrettiğinde bu sonucu "Benim en büyük zaferimdir" diyen İsmet İnönü'nün partisidir.

Cumhuriyet'ten başka bir şeye inanmadık, yeriz geldi 47 yıl iktidar yüzü görmedik ama millete küsmedik.

AKP'yi 23 yıl iktidar yapan millet 2024'te bir başka karar verdi. O gece "Seçimin galibi biziz kaybedeni yok" dedik.

Demokrasi sınavı kazanınca değil kaybedince verilir. İktidar partisi ilk kez kaybedince yaptıklarıyla demokrasi sınavından geçemediklerini gösterdi. Demokratlardan değil demokrasiyi kullananlardan olduklarını gösterdiler.

"AKP YARGI KOLLARIYLA MÜCADELE"

Sayın Erdoğan kendisine güvenemedi, partisine güvenemedi, ana kademesine, gençlik kollarına, kadın kollarına güvenemedi. Onların seçim kazanabileceğine, umudu örgütleyeceklerine inanamadı. Peki ne yaptı? Demokrasiden saptı, hiçbir partide olmayan yeni bir kolu 'AK Parti Yargı Kolları'nı kurdu”

Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla başlayan süreçte ya teslim olacak ya da direnecektik. Biz teslim olmadık, sizlerle ayağa kalktık ve mücadeleye başladık.

Buna karşı karşımızdaki karanlık yapı planladığı darbe girişimini öne aldı. Ekrem Başkan'ın cumhurbaşkanı adaylığı önseçimini açıkladığı gün düğmeye bastılar.

Darbe doğası gereği iktidara yapılır ama bu darbe bugünün iktidarı tarafından yarının iktidarın yapıldı.

"TAYYİP ERDOĞAN TRUMP'IN ADAMIDIR"

Bu darbe tankla, tüfekle yapılmadı. Bu darbe bir sonraki iktidara yapılmış darbedir. Bu iktidar Trump'tan icazet almış bir iktidardır. CHP bu milletin adamıdır, evladıdır... Tayyip Erdoğan Trump'ın adamıdır.

Ekrem Başkan 186 gündür tutuklu. Kanıt yok iftira var, haksız hukuksuz tutuklamalar var.

Erdoğan 186 gün önce "Birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar, insan içine çıkamayacaklar" demişti, buradan Erdoğan'a soruyorum...

186 gün geçti, dananın büyüğü, ahtapotun kolu, turbun büyüğü nerede? İnsan içine çıkamayacaklar demiştin, biz mitinglerle milletin arasındayız sen neredesin?

19 Mart darbesi için harcanan para 60 milyar dolar. 19 Mart'ta harcanan para çiftçiye ödenen desteğin 30 katı. Asgari ücrete verilecek desteğin 120 katını harcadılar. Bu para millete harcansaydı, ne aç ne yoksul kalırdı. 19 Mart darbesiyle borsa yüzde 9 düştü, Haziran'da 5,5 düştü, 2 Eylül'de kayyum atandı yüzde 6 düştü, 15 Eylül genel merkeze kayyum gerçekleşmeyince borsa yükseldi.

Filistin bu haldeyken, Trump'ın oğlu Erdoğan ile gizli görüştü. Bizimkiler reddetti, Amerikalı kaynaklar doğruladı.

ÇARŞAMBA AKŞAMINI DUYURDU

Filistin bu ülkenin milli meselesidir. Tüm siyasi partilileri Çarşamba akşamı Eyüpsultan Filistin Büyükelçiliği önünde dayanışmaya davet ediyoruz. Erdoğan'ın Filistin hassasiyeti yok, iktidarda kalabilmek için Trump'la görüşüyor. Erdoğan'ın Filistin hassasiyeti değil iktidarı sürdürmek için Trump mecburiyeti var. Millet merkezli değil, Trump merkezli siyaset yapıyor.

Bizi Ankara'da siyaset yapmaya, çerçeve çizmeye ve onun içinde kalmaya davet ediyor. Bir tek şeyi unutuyor. Atatürk'e de İstanbul'da kal demişler; o ise boynuna idam fermanını takıp Samsun'a çıkmış ve memleketi kurtarmıştı. CHP, Anadolu merkezlidir, bu milletin kalbinde siyaset yapar!"

"SEÇİMSİZ DİKTATÖRLÜĞE HEVES ETTİLER"

Seçimsiz diktatörlüğe heves ettiler. Bugün CHP’yi yıkmaya çalışanlar yarın önüne kim gelirse onu yıkmak isteyecek. İktidarın husumeti CHP'ye değil, iktidardan gitme düşüncesidir. Türkiye'de tehdit altında kalan şey artık eşit yurttaşlıktır.

Artık seçimsiz, sandıksız bir Türkiye istiyorlar. Safları daha da sık tutmalı, iyi olmak yeterli değildir. Cesur olmak gerekiyor. Bu salona bir teşekkürüm, bir de müjdem var. Geçen yıl büyük bir mutabakatla, 81 il başkanımızın katılımıyla tüzüğümüzü yaptık. Her yıl 4-9 Eylül haftasını kuruluş haftası diye kutlamak için koyduk. Bu sene 4-9 Eylül'de il binamıza AKP saldırırken, yöneticilerimiz Zoom'la bağlanarak programımızı hazırladık. Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi hazırladık. 4 ana başlıkla anlatacağız. CHP'nin iktidar programı olacak.

ANKET MÜJDESİNİ AÇIKLADI: HER ANKETTE DAHA İYİYE GİDİYORUZ

Son 10 günde 5 ulusal anket yayınlandı. Her ankette daha iyiye gidiyoruz. Partinin milletten aldığı desteği siz de sahada görüyor musunuz? Her ankette daha iyiye gidiyoruz. Partinin milletten aldığı desteği siz de sahada görüyor musunuz?

O zaman haydi ayağa kalkın... Var mısınız bu yürüyüşü sürdürmeye, kalkın ayağa millet ayaktadır. Edirne de Artvin de Konya da ayaktadır. Partinize sahip çıkın, CHP'yi iktidara taşıyın.