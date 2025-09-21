CHP'li Karatepe'den kurultay açıklaması: İktidara koşar adım yürüyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nı değerlendirdi.
Enginyurt: bu kurultay baskılara karşı bir isyan kurultayıdır
Karatepe, şunları kaydetti:
"Olağanüstü koşullarda yapılan bir kurultay. Bütün toplumun da yakından takip ettiği gibi partimiz büyük bir hukuk darbesi üzerinden bir saldırıyla karşı karşıya. Çok sayıda belediye başkanımız şu anda tutuklu bulunuyor, haklarında davalar sürüyor. Partinin önceki kurultaylarına ilişkin gündemler olduğunu biliyoruz. İktidarın kaybetmek üzere olduğu iktidarının süresini uzatabilmek için CHP’ye yönelik olarak başlattığı bu saldırıya direncin bir göstergesi olarak da bugün 22'nci Olağanüstü Kurultayımızı yapıyoruz. Bu kurultay delegelerimizin çağrısıyla toplandı. Türkiye’nin her coğrafyasında bulunan delegelerimizin imzasıyla 15 gün önce yapılan çağrıyla toplanan bir kurultay. Buradan güçlü bir biçime AK Parti’ye, CHP’ye karşı girişimde bulunan bütün yapılara partimiz güçlü bir biçimde şu mesajı vermek için toplandı:
Biz birlik ve bütünlük içinde iktidar yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Siz bize hangi araçlar üzerine nasıl müdahale etmeye kalkarsanız kalkın, bu bizim iktidar yürüyüşümüzü engellemeyecektir. Toplumun desteği arkamızda. Partimiz birlik ve bütünlük içerisinde iktidar yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Bu mesaj bugün güçlü bir şekilde bu salondan çıkacaktır. Hiçbir endişemiz yok. Biz iktidara geleceğimizden çok eminiz. Çok coşkulu bir kalabalık olduğunu dışarda da görüyorsunuz, salona girdiğimizde de görüyoruz. İktidar yürüyüşünün önemli aşamalarından bir tanesini bugün gerçekleştireceğiz diye de düşünüyorum."
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna da değinen Karatepe, şöyle devam etti:
"İnsanı hüzünlendiren bir tablo. Partimizin cumhurbaşkanı adayımızın şu anda tutuklu olması, Silivri zindanında bulunması ki Ekrem Başkan bu ifadeyi bütün açıklamalarında kullanıyor. Ben de gittim ziyaret ettim belediye başkanlarımızı Silivri’de gördüm, nasıl koşullarda yaşadıklarını, orada zaman geçirdiklerini biliyorum. Dolayısıyla Silivri zindanı tanımlaması çok isabetli ve doğru bir tanımlama. Onlar bugün salonda olmayabilirler. Ama onların varlığını bütün salon güçlü bir şekilde hissediyor. O koridorda yürüdüğünüz zaman, onların fotoğrafları ve posterleriyle karşılaşmak zaten onların bizimle birlikte olduğunun bir göstergesi olarak yorumlamak lazım.
Olağanüstü kurultay gününde gazete manşetleri
"AMA BUNU BİR KEZ DAHA İFADE EDEYİM..."
Örgütümüz belediye başkanlarımızla birlikte, belediye başkanlarımız partimizle birlikte. Bulundukları zor koşullar altında olsa bile partimizin iktidar yürüyüşüne güçlü bir şekilde destek vermeye devam ediyorlar. Biz biliyoruz ki Türkiye siyasi tarihindeki bu karanlık dönem sona erecek. Bunların hiçbirini yaşamaya gerek yok. Türkiye bir hukuk devleti olarak hukuk çerçevesinde bu süreçleri yaşayabilirdi ama maalesef hukukun ne kadar siyasetin aracı haline geldiğini başka örneklerden de bu ülkede net biçimde biliyoruz. Bu da bizim dönemimize denk gelenlerden bir tanesi. Bunu öyle yorumlamak lazım. Ama bunu bir kez daha ifade edeyim, toplumun desteği bizimle. Örgütümüz güçlü bir biçimde hareket ediyor ve iktidara koşar adım yürüyoruz. Tek beklediğimiz şey o sandığın vatandaşın önüne konulması. O sandık konulduğu zaman toplumun yüksek sesle ne söyleyeceğini biz biliyoruz, o da CHP iktidarı olacaktır."
Kaynak:ANKA