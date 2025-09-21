CHP'li Karatepe'den kurultay açıklaması: İktidara koşar adım yürüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nı değerlendirdi.

Enginyurt: bu kurultay baskılara karşı bir isyan kurultayıdır

Karatepe, şunları kaydetti:

"Olağanüstü koşullarda yapılan bir kurultay. Bütün toplumun da yakından takip ettiği gibi partimiz büyük bir hukuk darbesi üzerinden bir saldırıyla karşı karşıya. Çok sayıda belediye başkanımız şu anda tutuklu bulunuyor, haklarında davalar sürüyor. Partinin önceki kurultaylarına ilişkin gündemler olduğunu biliyoruz. İktidarın kaybetmek üzere olduğu iktidarının süresini uzatabilmek için CHP’ye yönelik olarak başlattığı bu saldırıya direncin bir göstergesi olarak da bugün 22'nci Olağanüstü Kurultayımızı yapıyoruz. Bu kurultay delegelerimizin çağrısıyla toplandı. Türkiye’nin her coğrafyasında bulunan delegelerimizin imzasıyla 15 gün önce yapılan çağrıyla toplanan bir kurultay. Buradan güçlü bir biçime AK Parti’ye, CHP’ye karşı girişimde bulunan bütün yapılara partimiz güçlü bir biçimde şu mesajı vermek için toplandı:

Biz birlik ve bütünlük içinde iktidar yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Siz bize hangi araçlar üzerine nasıl müdahale etmeye kalkarsanız kalkın, bu bizim iktidar yürüyüşümüzü engellemeyecektir. Toplumun desteği arkamızda. Partimiz birlik ve bütünlük içerisinde iktidar yürüyüşünü gerçekleştiriyor. Bu mesaj bugün güçlü bir şekilde bu salondan çıkacaktır. Hiçbir endişemiz yok. Biz iktidara geleceğimizden çok eminiz. Çok coşkulu bir kalabalık olduğunu dışarda da görüyorsunuz, salona girdiğimizde de görüyoruz. İktidar yürüyüşünün önemli aşamalarından bir tanesini bugün gerçekleştireceğiz diye de düşünüyorum."