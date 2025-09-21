Olağanüstü kurultay gününde gazete manşetleri

Olağanüstü kurultay gününde gazete manşetleri
Yayınlanma:
CHP, “Darbeye ve kayyuma hayır” sloganıyla 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştiriyor. Türkiye gündemi, siyaset, ekonomi, dış politika ve toplumsal gelişmeler gibi pek çok alanda yoğun bir hareketlilikle manşetlere yansıdı. İşte günün manşetleri...

CHP, Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği kurultayların iptali istemiyle açılan davanın 24 Ekim'de görülecek duruşması öncesi bugün "Darbeye ve kayyuma hayır" sloganıyla olağanüstü kurultay düzenliyor.

Özgür Özel eski genel başkanları ayrı ayrı davet etti: Kurultay'da gözler Kılıçdaroğlu'nu arayacakÖzgür Özel eski genel başkanları ayrı ayrı davet etti: Kurultay'da gözler Kılıçdaroğlu'nu arayacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yapılan itirazı cuma günü reddetmesiyle önünde hiçbir engel kalmayan kurultay, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

İç siyasetin yoğun bir tempoda devam ettiği Türkiye, güne hangi gelişmelerle uyandı? Küresel ve bölgesel gelişmelerin de ülke gündemini şekillendirdiği bu dönemde, gazeteler bugünü nasıl öne çıkardı.

İşte 21 Eylül 2025 tarihli gazetelerin manşetleri…

turkiye.jpg

aksam.jpg

aydinlik.jpg

birgun.jpg

cumhuriyet.jpg

evrensel.jpg

hurriyet.jpg

karar.jpg

milligazete.jpg

milliyet.jpg

sabah.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Türkiye
CHP'li Karatepe'den kurultay açıklaması: İktidara koşar adım yürüyoruz
CHP'li Karatepe'den kurultay açıklaması: İktidara koşar adım yürüyoruz
Gören cep telefonuna sarıldı: Karadeniz'de kıyıya yakın bölgede hortum!
Gören cep telefonuna sarıldı: Karadeniz'de kıyıya yakın bölgede hortum!
Son dakika | Özgür Özel Filistin mitingini duyurdu
Son dakika | Özgür Özel Filistin mitingini duyurdu