Olağanüstü kurultay gününde gazete manşetleri

CHP, Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği kurultayların iptali istemiyle açılan davanın 24 Ekim'de görülecek duruşması öncesi bugün "Darbeye ve kayyuma hayır" sloganıyla olağanüstü kurultay düzenliyor.

Özgür Özel eski genel başkanları ayrı ayrı davet etti: Kurultay'da gözler Kılıçdaroğlu'nu arayacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yapılan itirazı cuma günü reddetmesiyle önünde hiçbir engel kalmayan kurultay, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

İç siyasetin yoğun bir tempoda devam ettiği Türkiye, güne hangi gelişmelerle uyandı? Küresel ve bölgesel gelişmelerin de ülke gündemini şekillendirdiği bu dönemde, gazeteler bugünü nasıl öne çıkardı.

İşte 21 Eylül 2025 tarihli gazetelerin manşetleri…